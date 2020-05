El coronavirus ha obligado a cambiar la rutina de millones. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, son testigo de ello: pasaron de entrenar a campo abierto a tener que reducir sus ejercicios a su hogar, invadiendo el ambiente familiar. No basta con guardar un equilibrio entre el espacio y los ejercicios, también debe haber un balance entre la mente del deportista y su entorno. Así lo entiende Gregorio Pérez y por eso está atento a cada necesidad de sus dirigidos.

Desde Uruguay, el técnico de Universitario de Deportes habló con Depor y dejó en claro que no pierde de vista a cada jugador. Las herramientas digitales han permitido que pueda ver no solo el cumplimiento de los trabajos encomendados por el preparador físico, sino también el estado de ánimo y cómo sobrelleva los efectos de la cuarentena en casa.

“Yo tengo comunicación toda la semana con todo el plantel, con los auxiliares, pero para interiorizarme de cómo están pasando esta cuarentena, cómo está su familia, qué necesidades tienen. Hago esas preguntas, no para vulnerar el hogar de cada uno -soy muy respetuoso de la convivencia del jugador con quienes lo rodea-, sino porque me preocupo por saber cómo está en esos aspectos. Después, el fútbol va a volver, vamos a entrenar y jugar otra vez, pero hoy lo más importante es que estén bien, que tengan salud y que estén con su familia”, contó Pérez vía telefónica.

Más que solo un DT

El entrenador no solo tiene la función técnica propia en el campo de juego, muchas veces asume el rol de un padre o un psicólogo (lo hemos visto con el caso de Ricardo Gareca con la Selección Peruana), lo que permite conducir a sus jugadores hacia un mismo objetivo. En estos tiempos -incluso- puede ser un consejero familiar. “Tengo una muy buena relación con los jugadores y también me comunico con los niños en las llamadas, porque hay algunos que tienen hijos y es una forma de saber cómo están y cómo se sienten en casa”, comenta entre risas.

Esa cercanía con los cremas no es algo que recién se conozca. En entrevistas pasadas con los jugadores de Universitario se notó este vínculo con Gregorio Pérez y su preocupación porque se encuentren bien. Gerson Barreto, por ejemplo, comentó para Deporcast lo importante que es tener esa confianza con su entrenador, pues “refleja profesionalismo y lo buena persona que es”. Muy similar a lo dicho por Alexander Succar, quien manifestó lo “importante de estar bien y preparados para cuando se reanude el campeonato”.

Esta entrega a sus dirigidos no es una novedad en su carrera. Con casi 40 años de trayectoria al mando de diferentes clubes sudamericanos, su visión del jugador y sus necesidades lo hacen evaluar todos los escenarios, incluyendo los más adversos. Por ende, de llegar el momento de retornar a las canchas, no duda en hacerlo de manera responsable, ya que sabe que su equipo confía en su liderazgo y buen timón.

“Si esta cuarentena dura o se toman medidas para que las personas mayores de 60 años no puedan salir de su casa, no creo que deban pasar una vida encerrados, es responsabilidad de cada uno. Yo mañana asumo mis responsabilidades si tengo que salir de mi casa, lo haré”, manifiesta con espíritu firme.

El fútbol en cuarentena

El coronavirus paralizó las ligas del mundo, incluyendo las sudamericanas. Pero, si bien en Europa ven la luz al final del túnel hacia la reapertura de sus torneos, en América Latina el camino es incierto. Al respecto, el estratega uruguayo considera que la realidad de cada país obligará a que cada federación a que evalúe qué es lo mejor para sus clubes.

“Es muy complicado en nuestra realidad un pronto reinicio de los campeonatos. En Europa, en España e Italia, donde algunos equipos ya empezaron a entrenar, la situación parece mejorar, pero aquí aún no tenemos un panorama claro sobre la situación, porque es un tema muy delicado. Hay que tomar las precauciones con mucha seguridad, no solo para los jugadores, sino para todos aquellos que rodean nuestra actividad, inclusive los periodistas”, manifiesta Gregorio Pérez.

Esta semana, los dirigentes de los clubes peruanos evaluaron los posibles protocolos para la reanudación del campeonato. El ‘profe’ no duda de que se tomen las mejores decisiones para el fútbol peruano, aunque prefiere guardar su opinión al respecto. “Los protocolos, si se juega a puertas cerradas y todas las medidas relacionadas, es tarea de los dirigentes. Yo no opino sobre eso. Cuando me toque regresar, tendré demasiado trabajo que hacer con el equipo”, afirma.

El panorama es adverso, pero los campeonatos de este lado del planeta parecen tener -también- un final feliz. Por lo pronto, Pérez ve necesario implementar una pretemporada, de mínimo 25 a 30 días, para retomar el ritmo; después, lo más importante es que su equipo esté bien. "Hay que tener tranquilidad”, exhorta desde su casa en Uruguay. La temporada aún no acaba, restan muchos partidos por jugar y él está listo para hacerlo.

