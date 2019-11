A pesar de que no clasificó a la semifinal de la Liga 1, Ángel Comizzo cumplió con uno de los objetivos que estuvieron establecidos en su contrato: clasificó a Universitario de Deportes a la Copa Libertadores y, según lo que conversó con la administración, su renovación estaba bien encaminada; sin embargo, la operación se cayó de manera inesperada en los últimos días.

En una entrevista que dio a ESPN, Ángel Comizzo afirmó que en Universitario de Deportes intentaron reducirle su sueldo en un 40%, a pesar de la aceptable campaña que realizó. Ojo, el ‘Indio’ levantó a un equipo y lo hizo competitivo, tras el paso de Nicolás Córdova.

“Me banqué faltas de respeto de la gente de la actual AT. Nunca pedí 1 sol más de lo que ganaba. Nunca pedimos aumento de sueldo. Como “premio” recibo de parte de Jean Ferrari bajarme el 40% del sueldo. Me faltaron el respeto, me manosearon”, afirmó Ángel Comizzo.

En ese marco, es preciso destacar que el comando técnico que lideraba Ángel Comizzo ganaba cerca de 30 mil dólares mensuales y, por supuesto, era considerado uno de los más económicos de los últimos cinco años. A esto hay que sumarle las ganas del DT argentino por seguir al mando de la institución para dar pelea en la Copa Libertadores.

Ojo. El comando técnico que lideraba Pedro Troglio ganaba cerca de 45 mil dólares mensuales. Y estos antecedentes eran de conocimiento de Ángel Comizzo, que hablará de todo en una entrevista exclusiva con ESPN, la cual será transmitida este domingo.

Jean Ferrari sobre Ángel Comizzo y el nuevo ténico. (Video: Maria Fe Errea)

