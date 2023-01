En octubre de 2020, cuando tenía 21 años, Rodrigo Vilca fue fichado por el Newcastle United de la Premier League. En aquel año pandémico, había estado disputando la Liga 1 de Perú con Deportivo Municipal y había estado mostrando buenas actuaciones en el torneo. Era una joven promesa del fútbol peruano, por lo que sus habilidades llamaron la atención del club de las ‘Urracas’. Sin embargo, no pudo consolidarse en Inglaterra y, tras su paso por tierras británicas, aterrizó en Universitario de Deportes. Con los cremas, no cumplió con las expectativas y tuvo un flojo desempeño. ¿Qué es de él actualmente?

Cuando arribó al Newcastle United fue mandado al equipo Sub-23 para que siga ganando experiencia y, sobre todo, para que se acostumbre al estilo del fútbol europeo. Allí disputó, según los registros de la web especializada Transfermarkt, 10 partidos en la temporada 2020-21 (considerando la Premier League 2 y el EFL Trophy), anotando un gol y dando 1 asistencia.

Luego, a fines de agosto del 2021, fue cedido al Doncaster Rovers, donde jugó 13 encuentros, entre los correspondientes a la League One y al EFL Trophy. Marcó, en total, 2 goles y asistió en dos ocasiones. A inicios del 2022 retornó a la Sub 23 de las ‘Urracas’ y en marzo de ese año fue prestado a Universitario, donde no pudo mostrar su mejor versión.

En la ‘U’, generalmente, fue utilizado como pieza de recambio, tanto en el Apertura como en el Clausura. Solo fue titular en cuatro oportunidades. Al final de la temporada, su préstamo culminó y tuvo que retornar al conjunto inglés, dueño de su carta pase.

Historial de Rodrigo Vilca País del club Goles anotados Años Deportivo Municipal Perú 4 2018-2020 Newcastle United Sub 23 Inglaterra 1 2020-2021 Doncaster Rovers Inglaterra 2 2021 Newcastle United Sub 23 Inglaterra 0 2022 Universitario de Deportes Perú 1 2022

¿Qué hace Rodrigo Vilca hoy en día?

El volante nacional se encuentra en Inglaterra entrenando en el Newcastle United. Es poco probable que vaya a jugar con el equipo principal. Por su edad, podría disputar la Premier League 2 – División 2 con el combinado Sub 23, pero solo lo haría hasta el 12 de marzo, que cumple 24 años . Lo cierto es que, a la fecha, desde la institución, no saben lo que harán con el mediocampista peruano, quien no ha logrado establecerse en el cuadro inglés.

El pasado 10 de enero, Ben Dawson, ‘coach’ de desarrollo de las ‘Urracas’, se refirió al caso de Vilca en diálogo con el medio Newcastle World. “Está de regreso en estos momentos y, otra vez, las discusiones continúan entre el equipo de administración de la academia, el equipo de administración de préstamos y el personal del primer equipo sobre qué es lo mejor para el jugador”, expresó Dawson. Esperemos que la decisión que tomen sea la que más beneficie al volante nacional.

