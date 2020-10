Si a finales del año pasado, al hincha de Universitario de Deportes le comentaban que Diego Chávez iba a volver a la institución y que iba a ser un as bajo la manga en más de un cotejo, seguramente se hubiera sorprendido. Bueno, el lateral aprovechó esta segunda oportunidad, se puso bien físicamente y a esta altura del campeonato ya sumó 591 minutos en siete partidos. Encima, celebró el título de la Fase 1.

Para el lateral alguien clave en su recuperación fue Ángel David Comizzo, quien no solo lo puso a punto en la parte física, sino que también ayudó a que su permanencia en Ate sea más prolongada: el técnico argentino asumió, por tercera vez, el cargo como DT de la ‘U’ y aprobó la renovación del defensor.

“El ‘profe’ Comizzo para mí es como un segundo padre. Fue fundamental en mi carrera, en el 2013, cuando salí campeón. Jugué todos los partidos y este año que me dio el visto bueno para que me renueven, me puso bien físicamente, llegué a bajar 10 kilos con el ‘profe’. Ahora me está dando la confianza y oportunidad, y estoy muy agradecido con él”, indicó en Universitario Play.

Diego Chávez también se refirió a su continuidad: “Creo que hoy en día estoy haciendo todas las cosas que no hacía antes. Creo que lo único que me falta es tener más partidos, más minutos, para ser el Diego Chávez que iba y venía, como en el 2013. Con el transcurrir de los partidos, eso lograré”.

Bueno, y según el esquema que utilizó Ángel David Comizzo frente a Sporting Cristal, todo hace indicar que seguirá desde el vamos: Aldo Corzo reemplazó en la zaga central a Federico Alonso, quien tiene una fractura de clavícula izquierda (estará de ‘para’ un mes y medio). Entonces, la franja derecha será utilizada por Diego Chávez.

Justamente en el tema de ‘bajas’ por lesiones, también hay otro dolor de cabeza en Universitario, pero en otra área: Jonathan Dos Santos tiene un desgarro y no podrá ser utilizado en casi 30 días.