Hace poco más de dos años, Diego Chávez jugaba en losas deportivos, tenía sobrepeso y no llevaba una vida disciplinada. Una serie de malas decisiones lo alejaron del fútbol profesional, de la 'U' y de un posible llamado a la selección peruana. El lateral que muchos consideraban promesa se estaba hundiendo por errores propios.

Sin embargo, el hecho de ser padre hizo que encaminara su rumbo y deje atrás la vida de ‘pelotero’ para ser un verdadero futbolista profesional. A inicios de año, volvió al cuadro crema a modo de prueba y al final terminó quedándose.

Ahora, su presente es otro: ya logró volver a las canchas y es parte del equipo ganador de la Fase 1 del torneo. Con 27 años, Chávez se siente agradecido por esta segunda oportunidad en el fútbol.

“Estoy contento y feliz por la oportunidad que estoy pasando, estoy contento de venir haciendo las cosas bien. Este año he comenzado a ser un profesional al 100%, estoy en mi peso, bien físicamente y eso me hace sentir bien. Siento que aporto al plantel”, declaró Chávez en ‘El Tridente Depor'.

“Con el tema de la disciplina, uno puede llegar a tener muchas cosas positivas en tu carrera. Te hablo de estar en tu peso, llegar temprano a los entrenamientos, dormir a tus horas. Eso ahora hago”, agregó.

El exlateral de la selección sub 20 comentó que cambió gracias a sus dos hijos. Su vida dio un giro por ellos, pero también agradece la oportunidad que le dio el ‘Puma’ Carranza, quien gestionó su llegada a la 'U' este año.

“El 'Puma’ Carranza me dio la oportunidad de volver a la 'U’, si no no tendría que ofrecerle a mi familia. Estoy agradecido con él. Siempre me aconseja y me lleva por el buen camino”, contó.

Aunque recién está volviendo a ser el mismo de antes, Diego Chávez ya tiene claro cuáles son sus próximos objetivos. “Mi meta a corto plazo es consolidarme en la 'U', luego llegar a a la selección, esa es una ‘espinita’ que tengo clavada, porque siempre me llamaron, pero nunca pude debutar. Luego ir al extranjero para darle a mi familia lo mejor”, sostuvo.

Por otro lado, Chávez destacó que la principal de Universitario de Deportes, equipo ganador de la Fase 1, es la unión entre todos. “Este grupo se caracteriza porque es bien humilde, somos unidos y comprometidos. Todos llegamos temprano, vamos al gimnasio todos. Eso te motiva a ser cada día mejor. El primer objetivo ya lo logramos, vamos por el segundo, todavía falta mucho”, finalizó.