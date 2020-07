Universitario de Deportes decidió continuar con Diego Chávez entre sus filas, hecho que fue gratamente recibido por el jugador y su entorno. El defensa crema se viene preparando junto al plante en el Club Árabe Palestino y espera llegar a punto para que pueda ganarse un lugar en el equipo de Ángel Comizzo.

“Estoy contento por llegar a un acuerdo con la administración. Ahora solo me queda ganarme un lugar en el equipo y entrenar cada día mejor. Me queda aprovechar lo que tengo y eso me hace ser más maduro y tomar las cosas con más responsabilidad”, sostuvo Chávez para el canal de YouTube de Universitario.

Asimismo, consideró que el equipo se viene alistando bien para el reinicio del torneo, el cual tendrá fechas consecutivas, para tratar de completar el Torneo Apertura lo antes posible. “Se ha comenzado a trabajar fuerte desde el primer día desde que llegamos, así que nos va a agarrar el torneo bien preparados. Sabemos que serán partidos seguidos, pero estamos preparándonos para asumirlo”, sostuvo.

Sobre la localía en una sola ciudad, manifestó que “va a ser un torneo parejo. Si bien hay equipos de altura, pero aquí todos nos estamos entrenando a la par de la mejor manera, por lo que creo que va a ser un torneo muy duro”.

Universitario y la resta de un punto

Universitario de Deportes fue sancionado por la falta de pagos, según la resolución emitida por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Los merengues perdieron un punto en la tabla de posiciones y deberán pagar una multa equivalente a UIT.

Cabe precisar que durante las seis primeras fechas del Torneo Apertura, el cuadro crema logró acumular 13 unidades en la tabla de posiciones, quedando en el cuarto lugar. Con la sanción aplicada, el equipo de Ate mantiene su posición, sin embargo se aleja aún más de Alianza Universidad, de lidera la tabla con 16 puntos.

