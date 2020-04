Aclaró todas las dudas. El 2015, Diego Forlán sonaba fuerte como refuerzo para Universitario de Deportes, sin embargo, las cosas nunca lograron concretarse. En una entrevista con UCI Noticias el actual entrenador de Peñarol habló sobre el tema y aseguró que nunca hubo una propuesta formal.

“No hubo ningún contacto oficial, sino que fue por el lado de Chemo del Solar, con quien tengo una buena relación. No recuerdo si él estaba trabajando en el club, pero me habló sobre el tema. Yo en ese momento estaba en Peñarol, había tomado la decisión de venir a Uruguay y no se me pasaba por la cabeza ir a Perú”, señaló el exjugador del Manchester United.

Agradecido por esa posibilidad que se pudo haber abierto, pero que en ningún momento llegó más allá porque yo ya había aceptado la propuesta de venir a Peñarol. Puedo decir que agradezco mucho el cariño de la gente de Perú. La verdad es que cuando uno va por Perú o va por diferentes lados y se cruza con peruanos siempre se manejan con respeto y con mucho cariño y en ese sentido uno está muy agradecido", continuó.

Por otro lado, Forlán también se refirió a sus objetivos a largo plazo dentro de las cuales se encuentran dirigir a la Selección de Uruguay. “Voy poco a poco, me encantaría dirigir en Europa, pero también me gustaría tener la posibilidad de dirigir a la Selección, pero recién empiezo y hay que ir viendo”, aseguró.

“Son muchas cosas que se tienen que ir dando y hoy estoy disfrutando mucho la oportunidad que tengo de dirigir Peñarol, voy paso a paso y no me voy más allá en estos momentos”, finalizó.

