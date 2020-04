Esta temporada Diego Guastavino volvió al fútbol peruano y aunque a muchos hinchas les hubiera gustado que vista la camiseta de Universitario, el jugador fichó por Carlos A. Mannucci de Trujillo, sin embargo, sigue teniendo al cuadro crema en su corazón, así lo confirmó durante una entrevista con Radio Ovación.

“Me gustó que la 'U' gane el clásico, porque es un partido que te genera sentimientos especiales y uno estando fuera del club, siempre le desea lo mejor”, sostuvo refiriéndose al partido entre Universitario y Alianza que se jugó en el Estadio Monumental y que quedó 2-0 a favor del equipo local.

En la misma conversación, el jugador contó que pasa la cuarentena alejado de su familia y habló sobre cómo está llevando este tiempo de aislamiento social en el que debe entrenar desde su casa. “La cuarentena me agarró solo, mi señora y dos hijos están en Uruguay. Es dificilisimo, pero hay que tratar de dar una mano en lo que se pueda. Estamos en una situación que debemos apoyar”, aseguró.

“Hay que tratar de hacer una rutina muy difícil, hago de todo para cuidarme del peso, es difícil mantenerse en este período. No pienso en jugar, es complicado estar pensando en los partidos. No quiero vender humo, la situación no pasa por allí”, continuó.

Finalmente Guastavino habló sobre el retorno del fútbol peruano. “Todo volverá a la normalidad poco a poco cuando acabe la cuarentena. Tenemos que hacer una pretemporada para ponernos lo mejor posible. Hay varios temas por delante. Todo está en el aire y no se sabe qué es lo que pueda pasar", finalizó.

