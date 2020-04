Donald Millán llegó a Universitario tras ser uno de los mejores jugadores de la temporada 2019, logrando el título nacional con Deportivo Binacional. El volante colombiano venía demostrando sus cualidades en la escuadra merengue, pero la paralización del campeonato por la propagación del coronavirus le pusieron un alto a sus deseos de sumar minutos y goles con los estudiantiles.

Lejos de dormirse en sus laureles, el jugador confesó haber iniciado los trámites de su nacionalización para poder habilitarle un cupo de extranjeros a los cremas en la próxima temporada, lo que también lo convertiría en un mediocampista elegible para la Selección Peruana, aunque (por su edad -32 años-) esa realidad se vea muy complicada.

“Se me complicó mucho cuando estaba en provincia porque no me daban muchos permisos para estar 2-3 días fueras de los entrenamientos, era bastante complicado. Lo tengo muy adelantado, estoy a un documento de poder hacerme peruano. Espero que el próximo año pueda conseguirlo para ayudar al equipo”, sostuvo el jugador de Universitario en diálogo con GOLPERU.

Universitario y los demás clubes recibirán un importante apoyo económico por parte de la FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó mediante un comunicado que los clubes profesionales de la Liga 1 y la Liga 2 recibirán una importante ayuda económica mediante los fondos del programa ‘Evolución Conmebol’. La finalidad de esta medida es disminuir en las entidades el impacto negativo generado por la pandemia del coronavirus.

Entre otras medidas, el Agustín Lozano también confirmó la exoneración del 10% a favor de los clubes sobre el impuesto por derechos de televisión hasta junio y también el compromiso de la FPF de correr con los gastos que implicarán la vuelta del fútbol.

