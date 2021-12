Ángel Cayetano es el flamante fichaje extranjero de Universitario con miras a 2022. El mediocampista uruguayo llega en su mejor momento a tienda crema, cosa que fue destacada por su exentrenador, Danielo Núñez, quien lo tuvo a cargo durante su estadía en Cerro Largo, club en el que pudo recuperar su mejor versión tras un discreto paso por el fútbol mexicano.

“Ángel llega prácticamente sin jugar de México. Tuvo un 2020 que no fue muy bueno y alternó muy poco. Tras ello, se pone bien físicamente, a inicios de 2021. Identificamos que podía jugar de zaguero y prácticamente toda la temporada la jugó ahí. Es un jugador de experiencia, buena técnica, va bien al juego aéreo y tiene la madurez marcada como futbolista. Debe haber sido uno de sus mejores años como profesional”, sostuvo el estratega en diálogo con Depor.

Por otro lado, en DT destacó las principales características del juego de Ángel Cayetano, quien llega a Universitario con una importante continuidad y experiencia ganada en un certamen muy competitivo, como lo es el campeonato de Primera División de Uruguay, en el que clasificó con Cerro Largo a la Copa Sudamericana

“Se llevan un muy buen jugador y excelente ser humano. Es un jugador que trabaja de forma positiva, cumple con la disciplina táctica, conoce los vestuarios y es un líder silencioso. Universitario gana un jugador consolidado que ya se había hecho de un lugar en el equipo principal de Cerro Largo”, agregó.

Danielo Núñez reconoció tener una amistad con Gregorio Pérez, a quien considera como uno de los entrenadores que mejor conoce a los jugadores uruguayos. Incluso, afirmó que no es de los estrategas que lleva jugadores por amistad, sino por considerarlos aptos para el equipo que le toca dirigir en ese momento. “Puso muy bien el ojo”, acotó.

Si bien Ángel Cayetano juega como defensa central (o mediocampista defensivo), en la temporada 2021 casi no se perdió partido alguno con Cerro Largo. Esto, fue destacado por su exDT, quien considera que la predisposición que posee es otro de sus puntos fuertes.

“Es un jugador con continuidad y que no tiende a lesionarse porque se cuida al máximo. Es muy profesional y eso garantiza que esté bien físicamente para poder jugar continuamente y sin inconvenientes. Él es un futbolista al que no le pesa nada. La presión no va a incidir negativamente, sino de manera positiva”, finalizó.

