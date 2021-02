A solo horas de llegar a Lima, el hincha crema se ilusiona. Universitario oficializó el fichaje de Enzo Gutiérrez, el ‘9′ que buscaban para ir cerrando su plantel de cara a la temporada 2021. Su destreza en el campo, así como su visión para el gol son algunas de las cualidades que se requerirán, especialmente, de Copa Libertadores, tal y como lo dio a conocer su extécnico, Miguel Ramírez.

El DT de Santiago Wanderers no dudó el elogiar el trabajo del atacante y el aporte que dará a los cremas, bajo el mando de Ángel Comizzo. “Aquí hizo muchos goles de tiro de media distancia, anticipando al primer palo, goles de penal y la personalidad que él tiene le permite desenvolverse sin problema dentro de un camarín nuevo”, indicó el DT a Depor en cuanto a las habilidades del recién fichaje de los estudiantiles.

“Enzo es un goleador que tiene al arco entre ceja y ceja. Cada vez que recibe de espaldas, tiene muy buenos controles para poder quedar perfilado para rematar la portería. Tiene muy buenas anticipaciones, lee muy bien el juego, entonces, siempre está en el lugar preciso y en el momento justo para definir”, detalló el estratega chileno, a la espera de que el atacante reditué buenas actuaciones en el Perú

Otro de los detalles que resaltó Ramírez fue la experiencia que tiene el jugador, no solo en la liga chilena (donde pasó gran parte de su carrera), sino también en Perú, Portugal y Colombia, con miras a los cotejos que se desarrollarán en la fase de grupos de la Libertadores.

“En Copa Libertadores, por su puesto que se necesitan jugadores de experiencia con carácter y Enzo tiene las características necesarias para hacer un buen papel en un torneo internacional. Así que no me cabe duda de que se llevan un muy buen elemento y además una tremenda persona”, ratificó el entrenador, confianza de que ex dirigido hará olvidar a Jonathan Dos Santos, el charrúa que ahora está en Querétaro.

Con la llegada de Enzo Gutiérrez a Ate, más de uno pensaba que la lista de Ángel Comizzo ya estaba completa. Sin embargo, Francisco González, gerente deportivo de la ‘U’, indicó que se estaría pensando en contratar un lateral izquierdo. Depor conoció que la primera alternativa es Anthony Quijano. Ya poco para que se cierre el plantel, uno que sigue trabajando en Campo Mar a la espera de partidos oficiales para ponerse a rodar.





