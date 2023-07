Edison Flores llegó con el propósito de fortalecer a Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana, donde el equipo fue eliminado hace poco (perdió en los pay offs ante Corinthians). Sin embargo, también se suma a la lucha por conseguir el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson y, por supuesto, participar en el centenario del club, que se celebrará en 2024. Esto generó más de una interrogante alrededor de los hinchas merengues, quienes esperan ver al ‘Orejas’ en la oncena principal de Jorge Fossati.

El futbolista de la Selección Peruana entró como reemplazo durante el partido que Universitario empató 0-0 contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. A pesar de ello, Edison Flores estuvo a punto de marcar el gol decisivo, pero su disparo impactó en el poste, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Sobre la razón de la suplencia del mediocampista, Jorge Fossati afirmó que no tomará riesgos al ponerlo como titular, y en las últimas horas, Edison respaldó la decisión del uruguayo. Una vez concluida la presentación de la camiseta conmemorativa por el 99 aniversario de Universitario, el deportista se pronunció al respecto.

“Trabajo cada día, cada momento. Lo disfruto al máximo y también trabajo para poder estar de titular. Obviamente, tengo plena confianza en mis compañeros y del cuerpo técnico, que también me ha dado esa confianza de poder comunicar siempre cómo puedo llegar y sus consejos”, manifestó el ‘Orejas’.

“No estoy para 90 minutos, bien lo dijo también el profesor. Llegué en el lapso de vacaciones y luego la competencia sigue. Hubo partidos muy seguidos y, bueno, no he tenido una base, pero estoy en eso. Llevo un poco más de un mes y la verdad que estoy bien, con muy buenas sensaciones y confianza”, concluyó.

En total, el jugador mencionado lleva 158 minutos disputados, de los cuales 94 han sido por la Liga 1 Betsson y 64 por la Sudamericana. Además, si de rendimiento se trata, tiene un gol y una asistencia, también registró cuatro pases claves y el 86 % han sido precisos. No obstante, como él lo menciona, aún se encuentra trabajando para llegar a su mejor nivel.





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate ante Alianza Lima, Universitario de Deportes volverá a jugar en la fecha 6 del Torneo Clausura, al recibir a Carlos A. Mannucci. Este duelo está programado para el lunes 31 de julio desde las 8:30 p.m., y se disputará en el estadio Monumental y contará con la transmisión exclusiva de GOLPERU. Ojo, por ahora los cremas están en lo más alto del certamen, con 11 unidades.

El elenco estudiantil no ha perdido en lo que va del Clausura y espera seguir con esa racha positiva en los próximos encuentros. El ‘Tricolor’ no será un rival sencillo y ya lo demostró en el Apertura, cuando se quedó con la victoria en Trujillo con un marcador de 2-0, gracias al doblete de Matías Succar. Aquel día la ‘U’, que todavía tenía a Carlos Compagnucci en el banquillo, sufrió las expulsiones de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña.





