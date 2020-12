Universitario de Deportes tiene rival para la final: Sporting Cristal. El elenco celeste clasificó tras dos emocionantes partidos ante Ayacucho FC y hoy se alista para pelear por el título nacional frente a un equipo con hambre de trofeos desde el 2013. Eso lo saben aquellos que han llegado hasta esas instancias, tal y como le sucedió a Eduardo Esidio.

El exdelantero crema narró la importancia que se tiene saber meter goles en cotejos tan cruciales como una final. “Gracias a Dios, a mí siempre me tocaba hacer goles en los clásicos y eso marca más en la historia de un equipo. Tengo la certeza de que los partidos de la final van a ser muy buenos”, sostuvo a RPP.

Sobre las finales que ha disputado con la camiseta merengue, Esidio sostuvo que “todos los títulos son importantes. Del tricampeonato, no diré que uno es más que otro, pero tengo más admiración por el del 98, por la oportunidad de llegar a un equipo grande, por el inicio complicado y hasta el final contra Sporting Cristal”.

El exatacante brasileño llegó a Universitario en 1998, año con el que consiguió su primer título nacional. Con los cremas también salió campeón los dos años posteriores, pero tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima, se une al eterno rival.

“Nunca hubo ningún contacto con Sporting Cristal, cuando yo supe que Universitario no quería contar más con mis servicios, se me acercaron Cienciano y Alianza Lima. Terminé yendo a Alianza”, contó. Además, aseguró que “la amistad que hice con gente de Alianza Lima nadie me lo puede quitar. Logramos el campeonato en el año de su centenario, recuerdo ese cariño en el camerino, en las calles, eso no se olvida”.

Universitario de Deportes ya conoce la fecha y hora en la que se medirá con Sporting Cristal en la gran final de la Liga 1, partidos que se jugarán en el Estadio Nacional de Lima. El partido de ida será el miércoles 16 de diciembre a las 7 de la noche, mientras que la revancha será el domingo 20 del mismo mes, a las 3 de la tarde.





