En las dos últimas semanas, Universitario de Deportes volvió a recuperar el paso en la Liga 1 (está a un punto del líder del grupo A) y en la Copa Libertadores dejó una grata imagen de entrega contra Defensa y Justicia. Ambos escenarios mostraron a Alberto Quintero como protagonista: marcó un doblete contra Cienciano (3-2) y en el plano internacional, anotó contra el conjunto argentino (1-1). El valor agregado con ‘Chiquitín’ es que acumuló 28 goles y ya se ubica segundo en la tabla de goleadores extranjeros de la institución crema.

Una voz autorizada para hablar de ese tema es la de Eduardo Esidio. El máximo artillero extranjero del club merengue (70) habló con Depor sobre el presente del panameño: “Me alegra bastante, porque para un extranjero es muy importante hacer la diferencia. La exigencia normalmente a los extranjeros es mayor. Quintero, yo creo que ha sacrificado mucho, y a mí también (me pasó) cuando me tocó hacer los goles. Eso da una confianza mayor, un aliento para que cuando salgas a la cancha estés bastante motivado”.

Para Esidio los registros de esa naturaleza solo se logran con un buen grupo. “No hay que olvidar que uno es parte de un equipo. Nosotros en ese grupo que formamos (en los años 98, 99 y 2000) en ningún momento pasó por la cabeza de un jugador para que haga las cosas solo, por su cuenta. La responsabilidad era bastante dividida. Por eso que a la par del triunfo personal llegaron los triunfos grupales”.

Aquella etapa es imborrable para el exdelantero de Universitario. A su vez indicó que “es una camiseta muy fuerte, que por detrás tiene una historia, una hinchada que te alienta todo el tiempo, un club que no puede estar mucho tiempo sin títulos. Me alegra bastante por él (Alberto Quintero), que siga haciendo sus goles y lo principal que siga ayudando a este club. Está en lo más alto”.

Pasos para ser ídolo de la ‘U’

Con 70 goles en los registros y, encima, tres títulos nacionales consecutivos con Universitario de Deportes, Eduardo Esidio es la persona ideal para describir cuáles son las características que debe tener un futbolista, en este caso Alberto Quintero, para llegar a ser ídolo de uno de los equipos más grandes del Perú. Desde su visión, el aspecto más importante es ser responsable. Pero, claro, también acompañar ello con una buena cantidad de goles y, obvio, títulos.

“Tienes que tener mucha humildad, responsabilidad, cuidarte bastante fuera de la cancha, porque tú sabes que un jugador de fútbol no solamente es 90 minutos. Fuera de la cancha tienes que tener una responsabilidad mayor de cuando estás dentro de ella. Es un conjunto de responsabilidades que tienes que tener para llegar a ser ídolo”, nos dice el brasileño. Ahora, ¿qué tan cerca está ‘Chiquitín’ de ingresar a ese nivel en la institución merengue?

Esidio siente que está por el camino correcto: “No tengo dudas de que lo puede conseguir, porque ya va como cinco años en el club, está bastante identificado, sabe cómo es la hinchada. Y lo más importante es que puede conseguir personalmente todo, pero es el grupo quien consigue títulos. Goles en los clásicos también ayuda, pero los títulos son los que marcan mucho”.

Un récord inalcanzable

La distancia entre Alberto Quintero y Eduardo Esidio, por ahora, es de 42 goles. Al respecto, el zurdo aseguró que ve posible que el panameño rompa su marca, aunque espera que su registro perdure por mucho tiempo más: “Las marcas están para ser superadas. Así como fue mí récord como el máximo goleador en una temporada (en el 2000 anotó 37 goles) , después vino Herrera de Cristal y lo rompió (con 40 en el torneo local). Y seguramente más adelante vendrá otro”.

Esidio añadió que “Quintero, que ahora le toca estar en el segundo lugar, puede alcanzar el primer puesto. De todo eso no tengo dudas. Y si no es Quintero vendrá otro extranjero. Claro, yo espero seguir primero para que la gente no se olvide. Aunque también sé que tratándose de un deporte tan competitivo seguramente esa marca se va a caer”.





