Los jugadores de Universitario sostuvieron una reunión con la Agremiación de Futbolistas, luego de que Carlos Moreno decida dar a conocer que tiene en mente aplicar la suspensión perfecta de labores con todo el plantel profesional de la escuadra merengue.

“La reunión ha sido para dar información económica del club, la posibilidad de que ellos puedan quedar libres, la expresión de que no tiene plata pero ha tenido hace poco ingresos por taquilla más importante del año, televisión, CONMEBOL. Si ellos tienen un problema interno, no se lo tienen que trasladar al jugador”, sostuvo Roberto Silva en diálogo con Depor.

“El gran problema de Universitario no es el COVID, viene de todas sus gestiones anteriores. Es sumamente desagradable que viene y le tira la pelota a los jugadores cuando la responsabilidad de la falta, el penal, el autogol fue de ellos”, agregó el presidente de SAFAP.

Por otro lado, Roberto Silva dio a conocer que la administración de Universitario no debería tener problemas para cubrir el sueldo de su plantel en los últimos meses, puesto a que la institución debería tener caja a raíz de los ingresos recientes que tuvo.

“Ellos tienen que hacer un análisis de la situación, las empresas que entran a la suspensión perfecta es porque no tienen ingresos. Que ellos te digan en octubre no llegue te entiende, pero que te digan en abril esa plata donde está. En todo caso te digan ‘he tenido un tema financiero porque tuve que pagar deudas’ entonces cuando me puedes pagar”, finalizó.

