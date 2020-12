Universitario de Deportes cerró el año sin poder conseguir el título nacional, pese a su buena campaña a lo largo de la temporada. Ello ha dejado con un sabor amargo a los jugadores cremas, especialmente a aquellos que no continuarán o aún no definen su estancia en Ate, siendo ese es el caso de Luis Urruti, uno de los refuerzos que llegó la temporada pasada al club.

A través de sus redes sociales, Urruti envió un mensaje a los hinchas cremas, luego de una campaña complicada. “Se fue el 2020. La verdad momentos malos, pero me quedo con lo hermoso que fue vestir la camiseta de la ‘U’, algo inexplicable”, sostuvo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agradeció las palabras de aliento y lo alcanzado este año. “Agradecerle a los hinchas por el apoyo que siempre me dieron, a mis compañeros y principalmente a mi familia que -como cada año- siempre están al firme. Me voy con un sabor amargo porque el objetivo era la tan deseada 27, pero sin duda esta cada vez más cerca gracias y mil gracias”, agregó el charrúa en su red social.

Luis Urruti se despidió de los hinchas de Universitario. (Foto: Instagram)

El atacante uruguayo llegó esta temporada para reforzar el ataque de los merengues, de cara al inicio del campeonato y a la Fase 1 de la Copa Libertadores. Con la llegada de Ángel Comizzo a mediados de año, su titularidad dependió del esquema que quería plantear el argentino, sobre todo, por la seguidilla de partidos que hubo en el año.

No obstante, el club merengue no estaría en la posibilidad de comprar al jugador, pues este año solo estuvo a modo de préstamo. De llegar a un acuerdo con River Plate de Uruguay, se podría hablar de la continuidad del jugador, pero de momento no ha habido acercamiento al respecto.

Así lo dio a conocer el presidente del club ‘charrúa’, Willie Tucci. “Si Universitario no hace uso de la opción de compra o no quiera renovar el préstamo, entonces volverá a River. Ellos solo propusieron que lo querían gratis , pero eso no es posible. Cualquier oferta realista se estudia. No tenemos problema en hacer un esfuerzo, ya que se que el jugador quiere jugar en Universitario”, agregó el directivo.





