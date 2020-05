Carlos Moreno, administrador temporal de Universitario de Deportes, anunció que aplicarán la suspensión perfecta de labores en el primer equipo. Los jugadores respondieron señalando que no lo reconocen en el cargo, al no estar inscrito en Registros Públicos.

De este modo, hay un nuevo debate ¿Carlos Moreno tiene poder para aplicar la Suspensión Perfecta de labores al no estar en Registros Públicos? Pierina Oliva Perla, especialista en derecho concursal de la Consultora Socios Estratégicos (www.sociosestrategicos.com) nos da detalles sobre ello.

“Normalmente cuando una Junta de Acreedores nombra un administrador siempre hay un periodo de tiempo hasta que éste puede inscribir sus poderes en los Registros Públicos. Muchas instituciones, como por ejemplo los bancos, no te reconocen como representante si no estás inscrito. Eso implica que tenga limitaciones para realizar actividades”, comentó.

Así se entiende porque Carlos Moreno vendría teniendo algunos problemas. “Es un administrador que no puede cumplir sus funciones normalmente. En tanto no estés inscrito en registros públicos, hay una serie de actos que no vas a poder hacer. Es bastante importante, no es un simple detalle”, agregó.

Ahora todo dependerá del Ministerio de Trabajo, si reconoce o no a la administración temporal de Carlos Moreno. “En la práctica profesional nos ha tocado representar a una empresa que está en ese tránsito de inscripción registral. Es importante saber si en relación al administrador (Carlos Moreno), ya que se ingresó el acta de junta de acreedores donde lo nombran representante a los Registros Públicos. Y si ha sido observado o no por el registrador a cargo de la revisión de dicho título”, cerró.

