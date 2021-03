Universitario de Deportes arrancó otro día de entrenamientos con un nuevo integrante: Enzo Gutiérrez. El delantero argentino se incorporó a los trabajos en Campo Mar y está dispuesto a ganarse su lugar en la pizarra de Ángel Comizzo ‘partido a partido’.

“Me he puesto metas, pero queda en mí. Hoy en día trataré de ir partido a partido. Sumando. Acá siempre será lo más importante el tema colectivo”, sostuvo para RPP y quien, prefirió no caer en comparaciones, pues “a los clubes que voy, siempre voy a dar lo mejor de mí”.

En su primer contacto con el club, durante las prácticas, Gutiérrez comentó que pudo conocer a Héctor Chumpitaz, con quien tuvo una charla sobre la cultura de los cremas y sobre camisetas: “Estaba hablando con el gran capitán Chumpitaz. Fue un placer hablar con él. Me habló de ‘Lolo’ y todo lo que hizo. Ahora está disponible el dorsal ’25′ y también el ’27′”.

Como parte de su primer día de entrenamientos, el atacante trató de integrarse con el grupo y realizó trabajos con el balón para ir adaptándose de a pocos al ritmo de las prácticas. Tiene el respaldo de que hasta febrero tuvo ritmo de competencia con Santiago Wanderers.

Otro detalle que resaltó el nuevo integrante crema fue su pasado en la Universidad San Martín. “Han pasado muchos años desde que estuve acá en Perú con San Martín. Hoy en día siempre tengo contacto con mis excompañeros. A mí me pone muy contento el presente de Pedro Gallese”, agregó.

Alex Valera está decidido a tomar un rol protagónico en Universitario, una oportunidad que piensa aprovechar, pese a la competencia interna por el titularato en el campo, especialmente por Enzo Gutiérrez, quien fue presentado el último lunes en la institución merengue.

“Nunca me incomodó lo que se decía del ‘9’ extranjero. La persona que llegue [Gutiérrez] nos va a ayudar bastante, somos un equipo y tenemos que estar unidos. No me siento incómodo con nadie, trabajo para mí mismo”, sostuvo. Incluso, precisó que “creo que tengo una ventaja para ser el ‘9’, por la pretemporada culminada”.





