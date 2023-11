Universitario de Deportes se encuentra en plena planificación de la temporada 2024, no solo por ser el año del centenario (el cual celebrarán a lo grande para la ‘Noche Crema’, también porque deberán defender el título nacional que ganaron el pasado 8 de noviembre y, a su vez, porque disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores). Sin duda, será una campaña ardua que requerirá de un plantel compacto que, bajo las órdenes de Jorge Fossati, logre los objetivos trazados.

Ante este escenario, Manuel Barreto, director deportivo del club, adelantó que se tendrán alrededor de cinco o seis refuerzos para dicha temporada, bajo la consigna de cuidar el camarín. No obstante, se ha ido confirmando algunas salidas, como la de Emanuel Herrera y la José Carvallo. Precisamente, con la vacante abierta en la portería, el equipo de scouting en Ate ha visto algunos prospectos, entre los que destacan el CV de Guillermo Viscarra.

Sobre este interés, el guardameta boliviano respondió que “por ahora, tenemos un objetivo más y terminando eso nos vamos a sentar a ver las opciones y ver qué es lo mejor para mi futuro... si seguir acá o ver una posibilidad que sea buena para el club y también para el crecimiento de mi carrera”. No obstante, confirmó a los medios de su país la charla que tuvo con su representante al respecto.

“Algo me comentó, pero de factibilidad y de temas para analizar, aún no he visto nada porque estaba festejando y ahora me quedo enfocado en el partido ante Wilstermann”, explicó. Cabe señalar que Daniel González, agente del portero de la ‘Verde’ dijo previamente a la prensa de su país lo siguiente: “La de Universitario, obviamente, le interesa a ‘Billy’; es un club con mucha historia y sin duda se está valorando la posibilidad con mucho cariño”.

¿Dónde jugará José Carvallo, luego de estar en la ‘U’?

Luego de cinco temporadas consecutivas (además de vestir la ‘crema’ en otras ocho campañas previas), José Carvallo se despidió de Universitario de Deportes. Su último partido con los merengues fue la final de vuelta frente a Alianza Lima, donde el equipo se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El guardameta adelantó que no continuaría en Ate aquella vez, aunque recientemente se confirmó su llegada a César Vallejo.

A través de las redes sociales del club trujillano, se dio a conocer la llegada del experimentado arquero, que fue parte de la delegación nacional que llegó al Mundial de Rusia 2018. “El experimentado arquero defenderá nuestros colores durante la temporada 2024 - 2025, listo para alcanzar juntos los objetivos en la Liga 1 y la Copa Sudamericana”, sostuvo el mensaje con el que la institución ‘poeta’, junto a la imagen del jugador con su nuevo uniforme.

El nombre de José Carvallo no es el primero en llegar a las oficinas de la Universidad César Vallejo, ya que -hace algunos días- los ‘Poetas’ anunciaron la incorporación del mediocampista Óscar Barreto. Ahora, con algunas negociaciones en el camino, esperan fortalecer la pizarra de Roberto Mosquera, de cara a la próxima temporada, donde buscarán pelear el título nacional y también la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.





