En las últimas horas, uno de los temas que más se tocó en el universo crema fue la permanencia de Federico Alonso, Jonathan dos Santos y Luis Urruti. El primero, desde sus redes sociales, envió prácticamente una respuesta: subió un video entrenando con todo y, aquí el detalle, con la camiseta merengue. “Un día más ganado”, escribió.

Y como para que no queden dudas de sus ganas de seguir en Ate, el ‘Caballo’ charrúa habló con Depor sobre sus aspiraciones en lo que viene: “La verdad, no he hablado con mi representante y no estoy al tanto de eso”.

No fue todo. el zaguero añadió: “Lo que sí te puedo decir es que mi contrato es hasta diciembre y obviamente yo quiero terminar mi contrato con la ‘U’. Mi cabeza está metida al 100% en Universitario”. Clarito, ¿no?

La está ‘rompiendo’

Hace una semana, ‘Fede’ armó maletas y regresó junto a su familia a Uruguay. No solo tiene la ventaja de estar acompañado de todos los suyos, sino también de un espacio más amplio para ‘sudarla’ y ponerse en forma.

En Lima vivía en un departamento pequeño y eran más complejo los desplazamientos: “Estuve muchos días encerrado y acá tengo más espacio. Además, cuento con mis herramientas. Quiero recuperar lo que perdí. Estoy enfocado en eso, que bastante tiempo estuve entrenando en un metro por un metro”.

La incertidumbre sobre su permanencia terminó en tienda crema. Quedó claro que cuando el torneo se reanude, él estará con la ‘U’ en el pecho y con el convencimiento absoluto de ‘romperla’ por esa camiseta.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Advíncula sorprendió con un nuevo Tik Tok (Instagram)