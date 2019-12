Si le preguntamos a un hincha de Universitario de Deportes por los delanteros que más recuerdan en su equipo, los más chicos nos dirán Germán Denis o Raúl Ruidíaz. Otros tal vez mencionarán a Piero Alva o Eduardo Esidio.

Los cremas siempre tuvieron como referentes a hombres de área y con garra. Y al parecer, la versión 2020 que prepara Gregorio Pérez va por ese camino. El ‘profe’ quiere armar un ata- que de temer.

Por eso, lo primero que pidió es que se respeten los contratos de Alejandro Hohberg y Alberto Quintero. Con eso listo, la segunda tarea es buscar refuerzos en ataque.

En el Clausura, tras la partida de Germán Denis, Universitario de Deportes sufrió y no quieren que vuelva a pasar. Así, en Ate tienen planeado que lleguen hasta cuatro jales. Dos de ellos son extranjeros.

El chileno Christian Bravo sería el '9′ que interesa. Su último club fue Montevideo Wanderers y hasta jugó dos amistosos con su Selección. Además, desde Uruguay también llegaría el ‘charrúa’ Jonathan David Dos Santos, ex Cerro Largo, para jugar de extremo.

Eso no quiere decir que no miren el mercado nacional: Alexander Succar (ex Huachipato) y Sebastián La Torre también interesan. Universitario de Deportes se arma para la temporada 2020.

