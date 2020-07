El primer equipo de Universitario de Deportes ya inició sus entrenamientos bajo el mando de Juan Pajuelo, mientras llegue Ángel Comizzo a nuestro país. El estratega argentino fue oficializado a través de las redes sociales hace algunas semanas, sin embargo aún no ha podido llegar a nuestro país debido al cierre de fronteras a causa del coronavirus.

A través de una entrevista en Radio Capital, el gerente deportivo del club, Francisco Gonzales, aseguró que el técnico llega a Lima este viernes y brindó algunos detalles del pedido que hizo para poder llevar a cabo los entrenamientos presenciales.

“El vuelo del profesor Ángel Comizzo llegará a Lima alrededor de la 1 de la tarde. Todos los que residen en Argentina estarían en ese vuelo. El único pedido que tiene es que ojalá podamos entrenar en Campo Mar. A eso apuntamos y ojalá se soluciones pronto ese problema”, declaró el dirigente de la ‘U'.

Cabe precisar que tanto el estadio Monumental como Campo Mar se encuentran en medio de una disputa entre GREMCO y Solución y Desarrollo. Si bien la primera empresa tiene la actual administración del club, la segunda cuenta con la administración de ambas sedes del club.

‘Chemo’ del Solar: “Voy a seguir siendo de la ‘U’ aunque los de la barra hayan llorado porque fui DT de Cristal”

Los años han pasado, sin embargo, los hinchas de Universitario de Deportes aún no perdonan el hecho de que José ‘Chemo’ del Solar haya llegado a Sporting Cristal para ser el director técnico del primer equipo celeste, luego de haber sido parte de la historia del club crema.

En una entrevista con Radio Capital, el actual técnico de César Vallejo aseguró que no se arrepiente de haber dirigido en el club ‘bajopontino y que nunca dejará de ser hincha de Universitario de Deportes.

“Seguiré siendo hincha de la ‘U’ así hayan pataleado o llorado los de la barra por el hecho de haber sido entrenador de Cristal, que no me arrepiento en absoluto. Estuve dos veces en Cristal y es un club espectacular, no tengo porque mentir. Me trataron increíble y le tengo mucho cariño, pero soy hincha de la ‘U’ así lloren, pataleen y, sinceramente”, sostuvo ‘Chemo’ del Solar.

