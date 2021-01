Nada está perdido, aún puede haber una solución en este mercado de pases del fútbol peruano. Luis Urruti arrancó hace unos días la pretemporada con River Plate de Uruguay y la ilusión de muchos hinchas cremas, de tener el extremo durante la temporada 2021, se había esfumado, sin embargo, a pesar de la situación, el jugador podría volver a la ‘U’.

El deseo del cuerpo técnico y de los directivos de Universitario de Deportes es que Luis Urruti continúe en el primer equipo merengue, que se encuentra al mando de Ángel Comizzo, quien llega este jueves a Lima.

Depor pudo conocer que la directiva crema y River Plate habrían llegado a un acuerdo, sobre todo en la parte económica, para que Luis Urruti siga vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, deseo que el jugador también ha dejado en evidencia en reiteradas oportunidades.

“Yo quiero regresar a Universitario. Le agarré cariño a la institución. El profesor Comizzo me pidió que me quede. Ya quiero empezar a entrenar, pero tampoco voy a esperar tanto. Ya me llamaron de otros clubes del extranjero”, manifestó el atacante para el programa ‘Campeonísimo’.

En la misma línea, el director deportivo de la ‘U’, Francisco Gonzales, se refirió a las negociaciones antes mencionadas y aseguró que: “con Urruti se avanzó en parte y entre hoy y mañana tendremos la certeza definitiva si sigue en Universitario”, en una entrevista con Radio Ovación.

Ángel Comizzo tiene fecha de llegada al Perú

Universitario de Deportes está muy cerca de iniciar sus trabajos de pretemporada. Su técnico, Ángel Comizzo, está próximo a arribar a suelo peruano, pero hay un detalle que se debe tener en cuenta antes de que se dé inicio al cronograma previsto.

La Federación Peruana de Fútbol debe dar el visto bueno a los clubes y sus centros de entrenamientos, para que puedan arrancar con los entrenamientos. Esto implica que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por la organización.

Ello también debe incluir que los jugadores hayan cumplido con las medidas de prevención, antes de incorporarse a los trabajos en campo. Este sería un detalle crucial para quienes llegan del extranjero por vacaciones, como es el caso de Comizzo.

El DT argentino arriba este jueves 7 de enero a la capital, luego de pasar las fiestas de fin de año en su tierra. Sin embargo, con las nuevas disposiciones del gobierno sobre la llegada de extranjeros al país, podría complicarse su presencia en el inicio de los trabajos en Campo Mar.





