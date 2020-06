No ha sido un lunes cualquiera en Universitario de Deportes: el primer equipo se volvió a mirar las caras después de casi cuatro meses y si bien no fue en la casa de siempre (por temas administrativos el encuentro fue en el club Árabe Palestino), hubo un gran ambiente en tienda crema. Ya pasaron las pruebas moleculares, hay fecha para que vuelvan los entrenamientos y están listos para volver con todo a la Liga 1.

Francisco Gonzales, gerente deportivo de Universitario de Deportes, señaló que en cinco días -y de manera individual- la ‘mancha’ de Ángel Comizzo saltará al verde. “Ya estamos cerrando el tema de las pruebas y así vamos a poder confirmar el reinicio de los entrenamientos. Debemos tener los resultados el jueves y la idea es iniciar los entrenamientos el viernes”, mencionó el directivo en radio Ovación.

Ahora, Francisco Gonzales también aclaró en qué punto se encuentran las gestiones para la llegada de Ángel Comizzo, Federico Alonso, Luis Urruti y Jonathan dos Santos (en dicho vuelo humanitario también estarían los íntimos Luis Aguiar, Adrián Balboa y Federico Rodríguez): “Sinceramente se está realizando una serie de gestiones, tanto de parte de Universitario de Deportes como de la FPF. Lo concreto es que no hay una fecha de arribo y prácticamente estamos a fin de mes”.

¿Y Campo Mar?

Con relación al por qué Universitario de Deportes decidió no realizar los trabajos en Campo Mar, a pesar de que Solución y Desarrollo ofreció las instalaciones, Francisco Gonzales añadió que “más allá del comunicado que emitieron, no hay una idea concreta, no hay ningún tipo de formalidad. Lo que sí es claro que esa exadministración se niega a cumplir con la entrega respectiva de las sedes”.