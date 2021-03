Más allá del arranque de Universitario de Deportes en la Liga 1 -empataron con Melgar (1-1) y luego cayeron ante Cantolao (3-1)-, el verdadero problema en el equipo de Ángel Comizzo va más allá de lo deportivo: son la cantidad de contagios de COVID-19 en su plantel. A partir de ese escenario, el gerente deportivo Francisco Gonzáles sostuvo que se solicitó la suspensión del partido ante UTC. Sin embargo, desde la Liga 1 aún no envían respuesta.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, mencionó en RPP.

Francisco Gonzáles, a su vez, indicó que “nos comunicamos ayer (lunes) por la mañana en la Liga 1, nos dijeron que se reunían en la tarde por una respuesta del área médica. Luego nos dijeron que iban a tomar una decisión hoy en la mañana, pero hasta ahora no nos han comunicado”.

No fue lo único que manifestó el gerente deportivo de Universitario: “Estamos preocupados por la situación del plantel. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias”. Con relación al duelo con el ‘Gavilán’, programado para el sábado a las 3:30 pm en el estadio Iván Elías Moreno, esto expresó...

“Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”.

Universitario de Deportes no entrenó este martes por la mañana. Por ahora no hay fecha de retorno exacta para los trabajos bajo el mando de Ángel Comizzo: “Según lo que se comunicó, mañana (miércoles) tenemos una prueba de descarte para todo el plantel y, según los resultados, se tendrían que continuar los entrenamientos con los 17 jugadores que podrían estar”.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.