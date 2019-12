Germán Denis ha sido una pieza clave en Universitario de Deportes, por lo que su partida chocó, tanto a los hinchas como al mismo plantel. Desde Italia, donde viste la camiseta de Reggina, el delantero argentino mandó un mensaje de agradecimiento al club, especialmente por ‘exprimir’ su talento y colocarlo en su mejor momento.

“Puedo decir que Perú, Universitario fue un trampolín para continuar mi carrera. Más allá de que a mis 38 años me siento bien y me encuentro en un buen momento”, indicó en una entrevista para ESPN. Denis a la fecha suma seis goles con el plantel italiano, que se ubica primero en la Serie C, a 10 puntos de diferencia de Bari en el Grupo C.

Asimismo, admitió que tuvo la posibilidad de explotar al máximo su potencial en el fútbol peruano. “Yo creo que tuve la posibilidad de exprimir al máximo mi talento. Jugué con mucha continuidad y eso me ayudó muchísimo, así que es también mi agradecimiento a Universitario”, agregó.

En la entrevista también detalló que esperan lograr el ascenso, que es el primer objetivo, por lo que esperan mantener el buen momento del equipo. “Estamos primero, le sacamos 10 puntos al equipo que se encuentra segundo, así que la idea es ascender y seguir por este camino”, precisó.

Germán Denis se fue casi a finales de agosto hacia Italia. Su salida repercutió en la cuota de goles de Universitario, pues sin un delantero referente, el rol de ataque repercutió en Alejandro Hohberg y Alberto Quintero. Para esta nueva temporada, la llegada de Jonathan Dos Santos y Luis Urruti se espera que ayude a repuntar en el cuadro de anotaciones, tanto en la Liga 1 como en la Libertadores 2020.

