Universitario de Deportes sigue trabajando arduamente en Campo Mar, de cara al partido contra Sporting Cristal, el cual se jugará este sábado, por la décimo quinta jornada del Apertura: por ahora los dirigidos por Jorge Araujo tienen 24 puntos. Si bien será uno de los duelos más complicados que le tocará enfrentar al elenco ‘merengue’, se tiene la confianza para sacar el resultado.

Así lo dio a conocer el volante ‘crema’, Gerson Barreto, quien comentó que “lo más importante es el planteamiento que hagamos nosotros y ver cómo contrarrestar las virtudes del rival”. Esto será importante, para seguir con su racha de partidos invictos desde hace cuatro fechas y el cual esperan mantener, sin importar el equipo que enfrenten.

“Cuando jugamos de local hemos estado elaborando bastante, nos ha faltado un poco de meterle en ese tramo final, pero lo venimos trabajando en la semana para que el arco se pueda abrir más”, explicó el mediocampista, con relación al empate sin goles que tuvieron el último fin de semana frente a Carlos A. Mannucci.

Gerson Barreto acumula catorce partidos con la camiseta de la ‘U’ esta temporada, doce por la Liga 1 y dos por Copa Libertadores. En casi toda la temporada se ha mantenido como titular, excepto en las últimas cuatro fechas (no jugó contra el cuadro ‘carlista’), a lo que comentó que seguirá trabajando para volver a la pizarra inicial.

“Me he mantenido enfocado y esperando la oportunidad que me toque ser titular. No sé si voy a arrancar o no pero si me toca voy a dar lo mejor y si no, a apoyar al compañero que esté. Este partido que se viene es muy importante por la magnitud en las posiciones que estamos”, sostuvo el futbolista.

Finalmente, pidió a los hinchas que sigan alentando al equipo, tal y como lo vienen demostrando hasta la fecha (Universitario se encuentra en la cima de la tabla de asistentes, según detalló la Liga 1). “Que nos sigan apoyando, su aliento es muy importante para el equipo, que vayan y llenen al estadio porque estamos en una posición que nos pone a punto si ganamos”, dijo.





