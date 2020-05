Universitario no la pasa bien. Gregorio Pérez mostró su pesar al no tener un lugar adecuado para reiniciar los trabajos con el plantel, si es que estos regresan en los próximos días. El entrenador del elenco crema dio detalles de la actualidad de los recintos que utilizan los estudiantiles para sus trabajos, los mismos que no se encuentran en buen estado debido a la falta de mantenimiento.

“Campo Mar, lamentablemente, está cerrado y no tiene la higiene ni seguridad de realizar los entrenamientos. Lo mismo pasa con el estadio Monumental que está en pésimas condiciones y donde no podemos realizar los entrenamientos. Habría que conseguir otros escenarios donde ir a entrenar. El futbolista ademas debe estar limpio de mente para desarrollar los trabajos planificados. Eso me lo han manifestado varios, es una gran preocupación y responsabilidad", sostuvo el estratega uruguayo en diálogo con Exitosa Deportes.

Por otro lado, el director técnico de Universitario dio detalles de su posible regreso a Lima, cosa que no será nada fácil debido a los pocos vuelos que conectan a Uruguay con Perú debido a la propagación del coronavirus en el continente.

"La administración está haciendo las gestiones para poder conseguir un vuelo hacia Lima, pero no es fácil pues los vuelos humanitarios son para las personas que están varadas en ciertos países que quieren volver a su país de origen. Por ahora es imposible, pues hay otras prioridades, solo queda esperar con tranquilidad y acatar las medidas que tome el gobierno con los distintos protocoles y que el club tenga las instalaciones en condiciones, sino se da en Campo Mar o el Monumental, buscar otro lugar”, finalizó.

