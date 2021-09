Universitario sumó, el último domingo, su primera derrota bajo la dirección técnica de Gregorio Pérez en la Liga 1. Esto ocasionó que el estratega mencione algunos aspectos que pueden haber jugado en contra de los cremas en los últimos días, aunque ello no sea tomado como pretexto para justificar el resultado Municipal.

“No tenemos tiempo. No quiero justificar el resultado, no me gusta hacerlo. Asumiendo la realidad que vivía y vive el club, todo depende del trabajo y las cualidades del futbolista, pero todo lleva su tiempo y esperemos acelerarlo para encontrar algo mejor. Tampoco podemos, por una derrota, no dejar de pensar lo que tenemos que hacer”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Por otro lado, Gregorio Pérez dio a conocer que Universitario ha sido golpeado por algunas lesiones que afectaron la conformación del plantel de cara a los partidos que disputa, cosa que es sumada a la deuda que poseen en la bolsa de minutos, a pesar de los pocos partidos que le restan en la Fase 2.

“Es un plantel corto porque hay jugadores lesionados. En algunos puestos hay que tener que crear con futbolistas para que hagan movimientos dentro del sistema de juego. Hay juveniles, pero somos conscientes de que necesitamos sumar en la bolsa de minutos porque se va cortando el campeonato y nos restan muchos minutos para cumplir en la bolsa. Es un reto que tenemos que tener en consideración”, agregó.

El lado ofensivo no está siendo tan efectivo como Gregorio Pérez desearía que sea en Universitario debido a la sequía goleadora de su principal delantero, cosa que el DT considera un aspecto que pronto será superado por el atacante, quien le ha demostrado toda su capacidad en los trabajos del día a día.

“Alex Valera tiene una racha negativa, pero nosotros tenemos que darle confianza a todos los jugadores y respaldarlos. Tenemos que mantener la tranquilidad, la mesura y más en los momentos difíciles”, finalizó el entrenador uruguayo del equipo merengue.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR