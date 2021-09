Llegó a Universitario en medio de una crisis deportiva y, en su primer partido, Gregorio Pérez demostró que puede conseguir cosas importantes con el equipo. Sin embargo, la composición del mismo no fue a pedido del DT, quien recibió el equipo dejado por Ángel Comizzo. Por ello, no se descartan cambios en el futuro para mejorar los resultados en la institución.

“Termina el campeonato y luego hay dos meses y medio para preparar un equipo. El torneo acaba y el 14 de enero ya está comenzando. Hoy yo estoy enfocado en el día a día. No puedo pensar más allá. Tenemos tiempo y hoy el plantel que tiene la ‘U’ es este, nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca. Hoy es el mejor plantel que tiene, cuando se termine la temporada, hay tiempo para analizar”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Gregorio Pérez destacó su primera etapa en Universitario, en la que pudo demostrar su trabajo, lo que le permitió ser la primera opción de la administración de Jean Ferrari para tomar las riendas del conjunto merengue en la Liga 1.

“Mi primera etapa en la ‘U’, la cerré y di vuelta a la página. Viví ese momento, donde no teníamos las posibilidades de regreso, y ya pasó. Nos puso muy contentos que pudiéramos regresar al club. Las circunstancias se dieron para eso y para nosotros fue un masaje al alma, en el sentido de que algo dejamos en el camino, había un cariño mostrado por la gente”, agregó al respecto.

¿Vuelve Dos Santos a Universitario?

Jean Ferrari aseguró que (a la par de lo que dijo Pérez en conferencia), no se está pensando en nuevos integrantes en Universitario, aunque sí se está planificando desde ya los trabajos que se realizarán la siguiente temporada, ya que esta arrancará prematuramente en enero, debido al calendario FIFA por el Mundial de Qatar.

“Gregorio fue puntual y me dijo que se iba a enfocar en las ocho fechas -incluyendo la que disputó- que quedan. Por el momento no vamos a hablar de refuerzos o de quién se queda, porque no corresponde. Es una posibilidad lo de Dos Santos, pero aun no se ha evaluado, porque va a depender de lo que determine el profesor Pérez”, apuntó con relación a los futuros nombres que sonarán en los próximos meses en Ate.





