Falta poco para que arranque de nuevo las Eliminatorias a Qatar 2022. Esta vez, la Selección Peruana tendrá dos partidos en Lima, empezando con el duelo ante Uruguay el próximo 2 de setiembre. Este encuentro trae muchas expectativas, tal y como confesó Gregorio Pérez.

“Creo que realmente las selecciones llegan con gran conocimiento para el tiempo que llevan trabajando, tanto Perú como Uruguay. Pienso de que van a llegar en mejores condiciones que en partidos anteriores de las Clasificatorias Sudamericanas, incluso Copa América”, sostuvo el DT en diálogo con GOLPERU.

Sin embargo, pese al buen nivel, ambos requieren de una victoria: “Perú está necesitado de buenos resultados, pero Uruguay también. Creo que estos tres partidos van a marcar en la tabla, [...] se achican las posibilidades para aquellos que no puedan sacar buenos resultados. Más allá de Brasil y Argentina creo que va a ser unas Clasificatorias Sudamericanas donde todavía no se puede manifestar quien tiene más posibilidades de llegar a Qatar o al repechaje”.

Respecto a las cualidades que han mostrado ambas selecciones en el último año, Pérez manifestó que “los dos llegan en las mejores condiciones, van a contar con todo su poderío. Perú se juega mucho, pero Uruguay también. Se conocen, tienen planteles de jerarquía con mucha experiencia y se han enfrentado muchas veces en varias oportunidades. Va a ser un partido muy parejo que los dos necesitan ganar”.

Universitario sigue en su corazón

Gregorio Pérez es recordado por los hinchas de Universitario de Deportes, debido a su gran desempeño al mando del club. Lamentablemente, debido a la pandemia tuvo que cesar del puesto, aunque tampoco fue llamado para que vuelva al club después. “Después de que no tuve la oportunidad de regresar, nadie me llamó. Inclusive ahora, y lo digo con total respeto, porque me parece que se lo merece Juan Pajuelo, pero a mí nadie me llamó, es una realidad”, dijo.

“Después de que no pude volver los sigo de cerca, sigo el fútbol peruano, vi el clásico, el partido ante Sport Boys de hoy. Me interesaría volver a dirigir en el fútbol peruano. Si se dan las condiciones me gustaría regresar. Si se da en Universitario, ¿por qué no?”, agregó. Lo que sí es un hecho es que el técnico tiene las ganas por volver al Perú.

En palabras del propio Pérez: “Fui feliz donde trabajé. Fui feliz en el Perú. Más allá del trabajo, uno tiene que disfrutar del mismo y realmente me sentí saludable. Feliz con lo que hacía y en el club que estuve, un equipo muy grande y con mucha historia. Si en algún momento le deseé lo mejor, se lo deseo ahora. Me interesa que el hincha de la ‘U’ sea feliz con su equipo, esté quien esté. Dios dirá si pegamos la vuelta o no”.





