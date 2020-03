Confía en los suyos. Universitario paralizó los entrenamientos para evitar el contagio del coronavirus en el plantel y los trabajadores de la institución. Gregorio Pérez elaboró jornadas de trabajos de sus dirigidos en los días que estarán lejos de Campo Mar, para que no pierdan la forma y vuelvan recargados para continuar en la lucha por el título del Torneo Apertura.

“Lo más importante es la salud de todos. Dada la epidemia, el plantel, hasta la semana que viene, no va a entrenar. Cada uno (de mis jugadores) tiene un cronograma de trabajo y no me cabe la menor duda que cada uno lo va a llevar a cabo en los lugares que ellos entiendan sean los mejores”, sostuvo el técnico en diálogo con Depor.

Universitario volvió a encontrar el camino tras vencer a Alianza Lima en el clásico del Fútbol Peruano, pero la pandemia evitará que los cremas continúen con la racha que habían iniciado. Gregorio Pérez sabe que será vital que el plantel no pierda el ritmo, por lo que continuará con su trabajo a distancia.

Universitario quiere tomar la punta del Torneo Apertura

Universitario se convirtió en uno de los escoltas de Alianza Universidad en la Liga 1. Los ‘cremas’ esperan que la para no afecte su rendimiento y puedan alcanzar a los de Huánuco, quienes decidieron no paralizar sus trabajos.

La próxima fecha, Universitario tendrá que enfrentar a Cantolao en el estadio Miguel Grau del Callao. La decisión de postergar los partidos apretaría el calendario futbolístico, lo que puede ser beneficioso para unos equipos y perjudicar a otros.

