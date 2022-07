No todo fue tristeza tras el encuentro que Universitario y Cantolao empataron el último domingo. Y es que Hernán Novick selló su regreso al conjunto estudiantil, luego de casi tres meses de para debido a una lesión. Si bien el ‘Mago’ se mostró feliz por su retorno, no pudo ocultar el sinsabor al no sumar el triunfo en casa.

“Estaba con muchas ganas de volver. Hoy era un nuevo inicio en el Clausura que estamos muy ilusionados. No fue el mejor arranque porque perdimos dos puntos y en casa no podemos perder puntos. No nos queda otra que salir campeones en el Clausura y vamos a seguir trabajando”, sostuvo el jugador uruguayo tras el encuentro ante el ‘Delfín’.

Hernán Novick reconoció que poco a poco viene dejando en el pasado la lesión que lo marginó de varios partidos con Universitario, la misma que espera no vuelva a afectarlo para ayudar al equipo a encontrar esa efectividad que le está faltando en estos días.

“Con dolor, pero sabiendo que con sacrificio y haciendo lo que tenemos que hacer día a día, vamos a poder levantar esto. Una lástima porque precisábamos de esos tres puntos, pero creo que nos faltó un poquito de suerte, de terminar mejor la jugada”, agregó el mediocampista.

Toca pasar rápido la página en Universitario

Universitario enfrentará el próximo sábado a Universidad San Martín en condición de visita a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada del Torneo Clausura. Cabe destacar que, en el Apertura, el cuadro crema le ganó por 3-0 a los ‘Santos’ en el Monumental.

Ojo a un detalle, si bien el encuentro entre los cremas y los albos estaba programado para jugarse en el estadio Alberto Gallardo, este podría cambiar de escenario debido a los permisos municipales en el recinto celeste. Todo hace indicar que podría llevarse el fútbol a Villa El Salvador.





