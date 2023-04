En Universitario de Deportes continúan enfocados en los próximos retos que tendrán, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadors -frente a Sport Boys e Independiente de Santa Fe, respectivamente-. Y en medio de todo ese panorama, Horacio Calcaterra salió al frente y le restó importancia a las declaraciones de Hernán Barcos, quien en las últimas horas mostró su sorpresa por la programación del choque entre Sport Boys y el cuadro dirigido por Jorge Fossati, en el estadio Monumental.

“No me gusta que hablen de nuestro equipo porque nosotros no hablamos de ellos. Eso (la decisión de jugar contra Sport Boys en el Monumental) no depende de nosotros”, sostuvo el mediocampista nacional a los medios de prensa. Ojo, el volante fue una de las figuras en el último choque contra Sporting Cristal: brindó la asistencia a Martín Pérez Guedes.

Horacio Calcaterra sabe que el camino hacia el objetivo es largo, por lo que Universitario de Deportes no puede pestañear en ningún compromiso. Por ahora, registran 25 unidades y están a dos de Alianza Lima, el líder del certamen (un detalle, el cuadro de Guillermo Salas descansará en la fecha 14, pero aún tiene un partido pendiente.

“Siempre afrontamos todos los partidos de la misma manera. Vamos a trabajar y ver si podemos terminar la fecha arriba porque depende de nosotros el sumar de a tres”, agregó el mediocampista nacionalizado peruano.

El presente de Universitario

Desde la llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes en marzo, se ha visto un cambio contundente en el plantel y en sus resultados. El DT logró devolverle la alegría al equipo, llevándolos a la victoria frente a Cienciano y así conseguir el pase a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana. Desde entonces, la ‘U’ no ha parado de sumar puntos, ya que, hasta la fecha, se mantienen invictos en 10 cotejos (ocho victorias y dos empates).

Su próximo rival será Sport Boys, con el que se enfrentará este sábado 29 de abril desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental. Tras ello, el plantel ‘merengue’ deberá prepararse, para su próximo compromiso internacional frente a Independiente de Santa Fe, partido previsto para el jueves 4 de mayo desde las 9:00 p.m. en Ate.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.