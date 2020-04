Tenía 16 años y, a diferencia de la mayoría de los compañeros con los que hoy comparte camarín, su zurda no se educaba en un torneo de menores, sino en el barrio. A Iván Santillán todavía no le decían el ‘León’ ni era lateral. Con sus ‘patas’ jugaba como extremo ofensivo. Cerca al arco rival.

“En el 2007 un amigo de mi mamá me ayudó a sacarme unas pruebas en Bolognesi, que en ese tiempo tenía sede en Lima”, le contó el defensor de Universitario de Deportes a Depor. Después de seis meses lo llevaron a Tacna y, claro, su historia ya es conocida: Real Garcilaso, Veracruz de México y hoy la ‘U’.

“En estos meses me di cuenta de la relevancia de un club grande. Los partidos que me tocaron jugar siempre fueron con mucha gente y el hincha en la calle te reconoce”, indicó. Desde ahí el ‘León’ entendió que eso de “la ‘U’ siempre tiene obligación de campeonar”, no es ‘floro’ ni circunstancial. Ni la ‘para’ por el coronavirus cambia eso.

“Somos buenas personas y eso ayuda en la cancha. Los once titulares y los que entren siempre van a lo mejor por todo el grupo. Y pienso que esta ‘U’ está para campeonar. Además, ese es el único camino para que el hincha te pueda recordar”.

