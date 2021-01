En esta época el año donde las altas, bajas y renovaciones están a la orden del día, se especuló una posible salida de Iván Santillán de Universitario de Deportes debido a problemas con la administración del club merengue. Sin embargo, el futbolista se pronunció al respecto para confirmar que continuará en el cuadro de Ate.

“Estoy muy contento en Universitario, de repente tuve algunos problemas con la administración temporal que se tenían que resolver, pero yo tengo un año más de contrato con Universitario, lo voy a cumplir y voy a dar el 100% de mi”, sostuvo Santillán en una entrevista con Radio Ovación.

En la misma línea el jugador crema explicó que no hubo ningún roce con la hinchada ni con el comando técnico y se mostró bastante motivado por participar en la Libertadores. “No fue un tema futbolístico, con el comando ni con la hinchada. Estoy muy agradecido con todos los hinchas que me escriben y me apoyan, a algunos no les gustará mi estilo pero uno tiene que asumirlo de la mejor manera pero yo sería un tonto si quisiera dejar Universitario estando en Copa Libertadores”, precisó.

Por otro lado, Iván Santillán también se refirió a la ausencia de Alianza Lima en primera división, luego de que el eterno rival de Universitario pierda la categoría la temporada 2020. “Uno nunca se ríe de la desgracia de los compañeros, hay que respetar al colega de profesión. Imagino que mucha gente va a extrañar ver el fixture con el clásico, que es el partido más visto”, señaló.

La prioridad en Universitario es Apaolaza: espera cerrarse su pase en los próximos días

La salida de Jonathan Dos Santos de Universitario de Deportes dejó una gran preocupación en los hinchas cremas, debido al gran protagonismo que tuvo el delantero uruguayo en la temporada pasada. Sin embargo, en tienda merengue analizan a profundidad la llegada de un ‘9’ extranjero que pueda reemplazarlo y ya tienen un objetivo: Francisco Apaolaza.

El futbolista argentino de 23 años es del gusto del técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, la directiva crema lo aprueba y solo faltaría cerrar en los números para que llegue Ate a reforzar al primer equipo. Así se encuentra la situación con él.

El pase del futbolista pertenece a Estudiantes de La Plata, aunque la temporada pasada jugó en el Club Atlético Atenas de Uruguay pues llegó a modo de préstamo. En el club charrúa, Apaolaza sumó 248 minutos en la cancha, a lo largo de tres partidos y pudo anotar apenas un tanto.

