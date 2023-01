A mitad de la temporada pasada, Universitario de Deportes vendió a su goleador, Alex Valera, a Al Fateh de Arabia Saudita. Sin embargo, el club asiático no ha cumplido con los pagos por el futbolista nacional, lo que ocasionó que Jean Ferrari -administrador temporal de la institución merengue- se ponga en contacto con una entidad internacional.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales. Al Fateh nos está debiendo el 60 % del pase por Alex Valera”, sostuvo el administrador provisional merengue en diálogo con RPP.

Por otro lado, Jean Ferrari -prácticamente- descartó el regreso de Alex Valera a Universitario de Deportes, luego de confirmar que el área deportiva se encuentra trabajando en dos nuevos fichajes, pero sin contar con el nombre del delantero nacional entre las posibilidades.

“No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él. Creo que, al irse de la institución, estuvo muy mal asesorado”, sostuvo el directivo del combinado estudiantil.

El titular merengue, a su vez, indicó: “Creo que Alex Valera al irse de Universitario de Deportes estuvo muy mal asesorado”. Y añadió que “esto es fútbol. Si firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarle por tomar una decisión profesional”

¿Cómo comprar entradas para la ‘Noche Crema’?

Universitario de Deportes afina detalles para la Noche Crema que se celebraría el 7 de enero en el Estadio Monumental a las 8 p. m. (hora peruana). El club merengue anunció el precios de las entradas y la venta ya comenzó (mediante la web de Teleticket) desde este pasado martes 13 de diciembre.

En ese sentido, los precios son Norte (S/50), Oriente (S/100), Occidente (S/160), Sur (S/50) Sur niños (S/30), Oriente Conadis (S/80) y Occidente Conadis (S/128). Asimismo, la institución deportiva informó que el rival para la presentación del plantel será Aucas de Ecuador.





