En Universitario no se habla de otra cosa que no sea la salud de Gregorio Pérez. El DT fue ingresado en una clínica local para ser intervenido quirúrgicamente, luego de una fuerte molestia en el pecho que estuvo relacionada a un mal en el corazón que fue rápidamente atendido por los profesionales de salud. Sin embargo, esta no será la única acción que tomen los médicos, según lo pudo confirmar Jean Ferrari.

“El día de ayer, evidentemente, ingresó a la clínica y se le hizo un cateterismo. Los médicos nos dijeron que va a tener una segunda intervención después de 48 horas. De momento, está estable. Vamos a esperar esta segunda intervención y vamos a esperar que todo esté bien”, sostuvo el directivo en conferencia de prensa.

Por otro lado, Jean Ferrari dio a conocer que Universitario continuará siguiendo de cerca la recuperación de Gregorio Pérez, destacando que la prioridad es que se recupere totalmente para que pueda seguir aportando toda su sabiduría y experiencia dentro de uno de los equipos más populares y ganadores del fútbol peruano.

“Acá, lo que prima es el estado de salud de todas las personas que integran la institución. Estamos a la expectativa y pendientes de lo que pasa minuto a minuto porque lo que queremos es que esté bien, vuelva al campo de fútbol y siga demostrando toda su categoría y capacidad como persona y entrenador que es”, agregó.

Se canceló el Universitario vs. Sport Boys

Este fin de semana, Universitario y Sport Boys tenían pactado un choque de preparación como parte de la pretemporada que ambos elencos realizan con miras al inicio de la Liga 1. Sin embargo, este quedó sin efecto, luego del complicado momento de salud que le toca afrontar al DT crema, Gregorio Pérez.

Tras confirmase la hospitalización del estratega uruguayo, fueron los rosados quienes dieron a conocer que el partido se suspendió, quedando a la espera de la pronta recuperación del reconocido entrenador sudamericano, quien continúa bajo estricta evaluación médica.





