Universitario de Deportes busca un reemplazo extranjero para Alberto Rodríguez y el gran sacrificado será Tiago Cantoro. Así lo explicó el gerente Jean Ferrari, quien además le deseó suerte al ‘Mudo’ quien ya tendría todo arreglado con Alianza Lima.

“Ayer tuvimos una conversación con Alberto Rodríguez, en donde él optó por no aceptar seguir las negociaciones. No vamos a forzar absolutamente nada, cuando un futbolista no quiere estar en un lugar lo mejor es abrirle la puerta y le deseamos lo mejor”, dijo en Radio Ovación.

“El profesor quiere traer un central extranjero y en ese sentido el sacrificado será Tiago Cantoro. Tenemos que ver lo del préstamo de él para poder traer a un zaguero”, añadió el gerente crema.

Federico Damián Alonso, zaguero uruguayo, sería el reemplazante de Alberto Rodríguez, según se pudo conocer. Desde marzo de este año el ‘Flaco’ ha jugado en Atlético Cerro, donde acumuló 2529 minutos de juego en 29 compromisos, 28 de ellos como titular.

