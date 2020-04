No hay nada claro. Universitario volvió a ser tomado por la administración de Carlos Moreno (Gremco) hace unos días, a pesar de una supuesta inhabilitación que existía sobre él de parte de INDECOPI. Esto, generó el rechazo de Solución y Desarrollo, empresa que venía teniendo el mando en el club crema.

Uno de los cargos que tendrían que cambiarse, es el de gerente deportivo. A raíz de ello, Jean Ferrari se pronunció para expresar su incertidumbre por lo que pasa en la escuadra estudiantil, donde aún no tiene claro si es que mantiene su puesto o no.

“He recibido un documento del señor José Gamarra de Gremco, en el que me dice que no me atribuya ciertas facultades porque yo ya no soy el gerente deportivo de Universitario. Por otro lado, hay una resolución controversial de INDECOPI que tiene que resolverse aún. Según documentos no (estoy en el cargo), pero todavía hay una instancia en la que se esperan impugnaciones”, sostuvo Jean Ferrari en diálogo con 7novenos.

Universitario y los demás clubes recibirán un importante apoyo económico por parte de la FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó mediante un comunicado que los clubes profesionales de la Liga 1 y la Liga 2 recibirán una importante ayuda económica mediante los fondos del programa ‘Evolución Conmebol’. La finalidad de esta medida es disminuir en las entidades el impacto negativo generado por la pandemia del coronavirus.

Entre otras medidas, el Agustín Lozano también confirmó la exoneración del 10% a favor de los clubes sobre el impuesto por derechos de televisión hasta junio y también el compromiso de la FPF de correr con los gastos que implicarán la vuelta del fútbol.

