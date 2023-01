La salida de Alex Valera de Al Fateh le abrió la posibilidad de volver a Universitario de Deportes, club en el que el delantero mostró su mejor versión y se convirtió en el máximo goleador del equipo. Si bien el futbolista no le cerró las puertas al club estudiantil, Jean Ferrari confesó que no está enterado de si es que existe una negociación por el atacante.

“Es un jugador atractivo para cualquier club, pero no sé exactamente en qué situación está. El tema deportivo lo ve Manuel Barreto y él es el que me mantiene al tanto. En caso exista la posibilidad (de su regreso), me comentará”, sostuvo el administrador provisional del combinado estudiantil en diálogo con Golperu.

Cabe recordar que Alex Valera no se fue del todo bien de Universitario de Deportes e, incluso, contó que Jean Ferrari y Manuel Barreto (director deportivo del club crema) no se despidieron de él cuando decidió incorporarse a Al-Fateh de Arabia Saudita.

La Noche Crema 2023 sigue su curso

Universitario de Deportes se había visto en problemas para realizar su partido de presentación, luego de que el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno hiciera que nieguen las garantías para el compromiso contra Aucas de Ecuador.

Sin embargo, los estudiantiles decidieron insistir con las autoridades respectivas para tener luz verde y seguir con el plan que se habían puesto para el 7 de enero, fecha elegida para presentar en sociedad al primer equipo. De esa manera, la ‘U’ consiguió el primer objetivo: recibir visto bueno para efectuar el evento.

¿Cómo comprar entradas para la Noche Crema?

Universitario de Deportes afina detalles para la Noche Crema que se celebrará el 7 de enero en el Monumental a las 8 p. m. (hora peruana). El club merengue anunció el precios de las entradas y la venta ya comenzó (mediante la web de Teleticket) desde este pasado martes 13 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.