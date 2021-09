Universitario de Deportes tiene de vuelta en el banquillo a Gregorio Pérez y a todo su comando técnico. Su llegada devolvió al equipo al camino del triunfo (derrotaron 2-0 a San Martín). Sin embargo, no es la única buena noticia alrededor: en las últimas horas se habló del regreso de Jonathan Dos Santos. Ojo, Luis Urruti adelantó que el ‘9′ charrúa tiene ganas de volver a ponerse la camiseta merengue.

Según comentó el nuevo administrador del club, Jean Ferrari, para Las Voces del Fútbol, la llegada del delantero uruguayo “es una posibilidad, no algo concreto”, esto porque primero se debe negociar de nuevo con el club a cargo de su carta pase: Cerro Largo. “Seguramente tendremos una comunicación con el presidente de Cerro Largo por Dos Santos, para que pueda volver”, dijo con respecto a la posibilidad de la vuelta del delantero charrúa.

Jonathan Dos Santos es recordado por la hinchada por los 14 goles que marcó con la camiseta crema, 11 de ellos en el Apertura, dos en la Copa Libertadores y uno en el Clausura (recordemos que no estuvo gran parte del torneo, por un desgarro muscular). Sin embargo, al encontrarse en calidad de préstamo y por el costo de su pase, no se logró que permanezca más tiempo en la ‘U’ y ahora se encuentra en el Querétaro de México.

Pensando en el 2022

Asimismo, Jean Ferrari aseguró que (a la par de lo que dijo Pérez en conferencia de prensa), no se está pensando en nuevos integrantes, aunque sí se está planificando desde ya los trabajos que se realizarán la siguiente temporada, ya que esta arrancará prematuramente en enero, debido al calendario FIFA por el Mundial de Qatar.

“Gregorio fue puntual y me dijo que se iba a enfocar en las ocho fechas -incluyendo la que disputó- que quedan. Por el momento no vamos a hablar de refuerzos o de quién se queda, porque no corresponde. Es una posibilidad lo de Dos Santos, pero aun no se ha evaluado, porque va a depender de lo que determine el profesor Pérez”, apuntó con relación a los futuros nombres que sonarán en los próximos meses en Ate.

Sobre las actividades del club, de cara a la Liga 1 2022, agregó que “la temporada empieza el 14 de enero y culmina a finales de octubre. La planificación ya se está dando, con algunas alternativas de viajes para algunas partidos amistosos en el extranjeros. Estamos con todo ello”.





