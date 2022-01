Cada vez hay menos tiempo y en Universitario de Deportes siguen esperando el documento de nacionalización de Alberto Quintero, el cual les permitirá inscribir al jugador como elemento nacional y, de esa manera, liberar un cupo de extranjero para poder sumar un nuevo fichaje internacional con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores. Ante ello, el administrador del elenco de Ate, Jean Ferrari, se refirió al proceso y aseguró que todo va por buen camino.

“La situación de Quintero viene avanzando bastante bien, el examen lo va a dar a fines de mes o primera semana de febrero. Estamos analizando los tiempos para tomar la decisión correspondiente”, mencionó.

Es necesario mencionar que este tipo de trámites tarda más de los previsto, algo que le deja dos opciones a los merengues en relación al futuro del atacante: inscribirlo como extranjero desde el inicio o hacer que se pierda las primeras fechas y esperar que su nacionalidad peruana salga antes de marzo.

Eso sí, la respuesta de Universitario ha sido tajante con relación al caso del panameño, ya que el comando técnico no está dispuesto a tenerlo sin competencia oficial, aún así su trámite no haya salido en la fecha que esperaban. Por ello, en Ate ven con mucho optimismo que el caso se resuelva a la brevedad.

Nadie duda de que ‘Chiquitín’ es pieza clave en la ofensiva del conjunto merengue, por lo que no sería negociable que se pierda algunos encuentros en el torneo local, mientras espera su nacionalización. Dicho esto, los próximos días serán fundamentales para descubrir si la ‘U’ podrá sumar o no nuevos elementos al plantel, aunque eso no determine el futuro del delantero dentro del once principal.

Todo listo para la Noche Crema

“¡El Ídolo en la Noche Crema! Muchas gracias Universitario por invitarnos a la presentación oficial de su plantilla 2022. ¡Será un gusto acompañarlos! ¡Lima nos espera, vamos Aucas!”, fue el mensaje que acompañó la publicación del conjunto ecuatoriano.

Es necesario mencionar que Universitario planificó la Noche Crema para este sábado 29 de enero, teniendo antes en agenda el duelo ante Inter de Miami.

Por otro lado, los ecuatorianos no han descartado ser parte de una gira en Perú en la que podría aprovechar su estadía en la capital para medirse con otro equipo nacional, teniendo como posibilidad verse las caras con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, ello aún está en coordinaciones, por lo que podría variar en los próximos días, a la espera de una oficialización de parte de ambas instituciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.