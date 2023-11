El pasado miércoles, Universitario derrotó 2-0 a Alianza Lima y se coronó campeón de la Liga 1 Betsson 2023. Si bien la mayoría de los futbolistas ‘merengues’ celebraban tras conseguir este nuevo título, existían otros que sorprendieron con sus declaraciones, como es el caso de José Carvallo. Y es que en medio de los festejos en el estadio Alejandro Villanueva, el portero crema confirmó su salida del conjunto estudiantil. No obstante, días después de las palabras del golero, el administrador de la institución de Ate, Jean Ferrari, reveló que la salida del guardameta no está confirmada y que podría formar parte del proyecto 2024.

Como se recuerda, el futbolista de 37 años sorprendió a los hinchas merengues con sus declaraciones, recordando las temporadas que le tocó vivir con la camiseta crema. “Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”, sostuvo.

Sin embargo, Jean Ferrari aseguró que la salida del experimentado golero aún no está confirmada y señaló que vienen negociando su renovación. “Estamos conversando con (José) Carvallo, no está cerrado que se vaya”, señaló en una entrevista con ‘Tiempo Crema’, programa de Nativa.

Pero, esa no sería la única buena noticia en Universitario, puesto que también confirmó las renovaciones de Williams Riveros, Rodrigo Ureña y Marco Saravia. Del mismo modo, Matías Di Benedetto, Luis Urruti, Andy Polo y José Rivera seguirían el mismo camino, considerándolos parte fundamental del proyecto que arman para el 2024. “Estamos enfocados en renovaciones”, aseveró.

Sobre el interés por Yoshimar Yotún

Jean Ferrari también aprovechó para referirse al interés de Universitario de Deportes por Yoshimar Yotún, actual futbolista de Sporting Cristal. Eso sí, el administrador del conjunto estudiantil aseguró que se encuentra en conversaciones con el mediocampista nacional y se refirió a las últimas declaraciones de Joel Raffo, presidente del cuadro rimense, quien señaló que ‘Yoshi’ es un jugador instranferible.

“No hay nada que esconder como un jugador de la categoría de Yotún, ya empezamos conversaciones con su representate. Si en el contrato hay un tipo de cláusula y el jugador tiene la intención, lo que diga Joel Raffo queda a un costado”, sentenció.





