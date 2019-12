Universitario de Deportes ya tiene entrenador. Gregorio Pérez es el elegido y Jean Ferrari dijo que el club buscó a un técnico a la altura del club. El gerente crema aseguró que el uruguayo dejará un legado dentro de la institución. “La hinchada cuando comience a informarse se va a dar cuenta de lo que estamos hablando”, declaró.

“Queremos recuperar la esencia del club y necesitamos personas que estén a la altura de la historia de Universitario de Deportes. El maestro Gregorio Pérez es una persona que va a dejar un legado dentro de la institución como tal. Quiero que escuchen en la presentación que lo escuchen y a partir de allí vean qué perfil de entrenador es el que hemos elegido”, declaró en ‘Campeonísimo’ de Radio Fiesta.

“Siempre es importante conversar con personas que tienen esa calidad de gente como lo ha demostrado el maestro, el respeto que demuestra hacia sus compañeros, los clubes y las personas en general. Hemos hablado 5 horas y hemos conversado de fútbol, de sistemas, comportamientos, desenvolvimientos en ciertas zonas, de perfiles de jugadores. Ha sido muy enriquecedor y eso habla del legado y de enseñanza”, agregó Jean Ferrari.

El gerente de Universitario de Deportes afirmó que Gregorio Pérez, con argumentos válidos, solicitó empezar la pretemporada el día 18 de diciembre. “Quiere algunos amistosos en la segunda semana de enero y con eso tratar de llegar lo más cercano al 100% al partido de ida de la pre Libertadores”, contó Ferrari.

FERRARI RESPONDE A COMIZZO

Antes de partir del país, Ángel Comizzo habló sobre Jean Ferrari y dijo: "Él me pidió que me quede, pero -debo ser honesto- le dije que yo no le creo”. El gerente de Universitario de Deportes respondió: “Yo las cosas que hablo con alguien en privado, las mantengo en privado”.

