El lunes 5 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció por medio de su vocero legal, Carlos Caro, y aseguró que aquellos clubes que renueven el vínculo de sus derechos audiovisuales con el Consorcio Fútbol (GOLPERU) podrían quedar fuera de la Liga 1. Ante ello, la SAFAP (Agremiación de futbolistas del Perú) emitió un comunicado en el que brindaba su respaldo a los jugadores de los clubes del torneo local, mensaje al que también decidió sumarse Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

“Lo que menos debería suceder es la falta de diálogo. Esta falta de diálogo lleva a generarse conflictos inacabables. Hoy el fútbol peruano vive una incertidumbre ya establecida a raíz de este problema. También vive un problema de crecimiento porque los clubes no cuentan con un soporte profesional y falta de estructuras”, mencionó el máximo representante del conjunto crema en una entrevista con GOLPERU.

Asimismo, sostuvo: “Esto que se está originando agudiza la problemática, por lo que hago un llamado a la FPF para que se creen estas reuniones y se puedan llegar a estos acuerdos para beneficio de los clubes”

En relación al comunicado que emitió la SAFAP, Jean Ferrari decidió sumarse al mensaje y aseguró que se debe encontrar una solución para no afectar la planificación deportiva para la temporada 2023. “Ya lo dijo la SAFAP, sin futbolistas no hay fútbol. Sin clubes no hay fútbol. Hay que poner las barbas en remojo y bajar las revoluciones. Busquemos mesas de diálogo y encontremos solución a los problemas que se vienen presentando. Las grandes guerras a nivel mundial se solucionaron mediante diálogo, nosotros no esperamos que llegue a ello, pero buscaremos alternativas de solución”, apuntó.

Presentación de la Asociación de exfutbolistas de Universitario

Este miércoles, Jean Ferrari estuvo presente en la inauguración de la Asociación de exfutbolistas de Universitario de Deportes, una sociedad que tiene como objetivo ayudar a aquellas personalidades que vistieron la camiseta del cuadro crema y atraviesan momentos difíciles en sus vidas. Ante ello, el máximo representante del conjunto ‘merengue’ señaló que se deben impulsar este tipo de iniciativas e invitó a los demás equipos del país a hacer lo mismo.

“Siempre es importante poder ser participe de esta clase de eventos, porque se te vienen pues a la mente muchas relaciones que has tenido con algunos en el camerín. Hoy nos congregamos por una gran iniciativa que el ‘Puma’ Carranza planteó. Yo como administrador del club, busco dar todo el apoyo y respaldo a esta asociación, que busca ayudar a exfutbolistas que han pasado por la institución y que se encuentran pasando por situaciones complicadas. Esperemos que sean replicadas en los demás clubes”, mencionó.





