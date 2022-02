Sobren los motivos. Álvaro Gutiérrez, nuevo entrenador de Universitario de Deportes, debutará esta noche en el Estadio Monumental ante la Universidad San Martín en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022. En la previa del duelo ante los ‘Santos’, Jean Ferrari, administrador y gerente deportivo del cuadro crema, tuvo una charla con el medio oficial del club y brindó todos los pormenores de cómo decidió elegir al técnico charrúa en reemplazo de Gregorio Pérez.

“Los gerentes deportivos tiene sus propias metodologías, a veces llegan los currículums y se eligen, otros se toman un tiempo para entrevistar o se guían referencias y logros. Prefiero la entrevista porque veo el presente, la actualidad y no en lo que hizo, que es una referencia; sin la entrevista no contrataría un entrenador. Me ha pasado que elegí a un entrenador por palmarés o currículum y no me ha ido bien”, mencionó en Universitario Play.

Y agregó: “Con Gregorio Pérez tuve una gran experiencia y espero que hoy, con Álvaro Gutiérrez se siga en esa línea, es decir, entrevistar a una gran persona, donde la parte técnica-táctica, ahondó para que se tome la decisión en función a un perfil predeterminado y una estructura que se tenía de cara a este torneo”.

Asimismo, Ferrari hizo hincapié en la característica que buscó para elegir al estratega merengue de esta temporada, con el que buscarán hacer un buen papel en la Copa Libertadores y lograr ganar el título en el torneo peruano.

“La característica del juego de Universitario, está enfocado en la garra, en la entrega, en una dar una pelota por perdida, en planchar con la cara si lo debes hacer, entonces hay que partir de esa esencia. Haciendo un análisis a nivel Sudamérica, que país tiene las características que van con ese estilo y siempre volvemos hacia la garra y el estilo uruguayo, independientemente del equipo, la garra y entrega del jugador uruguayo va muy ligada a la esencia de Universitario”, aseguró.

Del mismo modo, el administrador del conjunto de Ate señaló que era necesario continuar con la línea plasmada por Gregorio Pérez, por lo que se enfocó en traer a un nuevo DT con muchos logros y que tenga la experiencia de haber dirigido a equipos grandes.

“No es fácil tener entrenadores que no hayan pasado por manejo de equipos grandes porque es lo mismo dirigir a un equipo grande que uno con menos historia. Por ello, necesitábamos a un técnico que tenga una llegada muy fuerte y rápida, hacia un grupo de futbolistas que están a las expectativas de quien se hará cargo del club”, enfatizó.

Además, Ferrari confesó la cantidad de técnicos con los que se reunió antes de elegir a Álvaro Gutiérrez. “Entrevisté aproximadamente 10 entrenadores entre argentinos, un español, cuatro uruguayos y un brasileño de mucho nombre”, dijo.

Por último, el gerente deportivo de la institución se refirió al objetivo principal de Universitario en este 2022. “El objetivo es buscar la estrella 27 es lo que todos esperamos, digo todos porque más de ser administrador del club, soy hincha de la U y quiero ver a mi equipo campeón. Hemos conformado un buen plantel y con la dirección técnica de Álvaro (Gutiérrez), estamos cerca. Hay que tomar las cosas con calma, el camino está alineado, pero el compromiso será clave para llegar al objetivo”, finalizó.





