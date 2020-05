Jersson Vásquez vistió la camiseta de Universitario de Deportes por tres años consecutivos y hoy se encuentra bajo el mando de ‘Chemo’ del Solar en la César Vallejo de Trujillo, sin embargo, el lateral aseguró que si se le presenta una propuesta de parte de Alianza Lima o de Sporting Cristal las tomaría sin ningún problema.

“Tuve la opción de regresar a Cristal en el 2010, pero me salió una mejor oferta de Aurich. Y de Alianza he tenido tres oportunidades para ir y me acuerdo que fueron en el 2010 y 2013, pero no se dieron las cosas y todo quedó en conversaciones”, sostuvo el jugador en una entrevista con Radio Ovación.

“Si me sale una oferta de cualquiera de los dos equipos y son buenas, el pasado en la 'U' no sería un impedimento para aceptar porque yo di todo por la camiseta. Tengo que pensar en mi familia”, continuó.

Por otro lado, Jersson Vásquez también se refirió a su salida del cuadro crema y a la relación que tenía con la directiva. “Asimilé mi salida de la 'U' de la mejor manera, porque entendí lo que es fútbol. Cuando no te quieren, no puedes hacer nada, así tengas tu mejor año. Eso lo tengo muy claro y ahora en Vallejo tengo la confianza de ‘Chemo’ y gracias a Dios empecé bien el torneo”, aseguró.

“Lo tomé con tranquilidad, todo cambio siempre es bueno. Me llevé los mejores recuerdos de la 'U', nunca tuve una llamada de despedida o de agradecimiento, tampoco me lo esperaba. A los Leguía solo los vi la primera vez en su presentación ante el plantel, con Ferrari era una relación de ‘hola y chau’, nunca hubo un vínculo ameno, fue ahí no más”, añadió.

