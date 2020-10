Universitario de Deportes esta cada vez más cerca de lograr el primer objetivo del año, coronarse campeones de la Fase de la Liga 1. Tras el holgado triunfo ante Deportivo Municipal (5-0), el conjunto de Ángel Comizzo no pierde la cabeza en pensar más allá del siguiente encuentro.

Jesús Barco, autor de uno de los goles ante los ediles, prefiere enfocarse en el buen momento que vienen atravesando, aunque tiene claro que el siguiente paso es llegar a fin de año para disputar la final del campeonato.

“Nosotros estamos enfocados en el presente, la Fase 2 se verá después, pero yo quiero llegar a la final. Sea con el equipo que sea. Sea Alianza o no, eso no es lo importante”, dijo el mediocampista crema a ‘Las Voces del Fútbol’.

“Siempre trabajamos para sacar la mayor cantidad de puntos, el torneo es muy corto, pero al ritmo que vamos buscamos sacar lo mejor. Lo que nos toque en la Fase 2, haremos lo mismo”, acotó.

El futbolista de 23 años tiene contrato con Universitario hasta fin de año y todavía no tiene la certeza de vaya a continuar en la institución, donde debutó de manera profesional en 2017.

“Hasta ahora no hemos hablado de mi renovación, pero en este momento lo importante es lograr el objetivo colectivo, después se hablará de mi futuro y veremos qué pasa. Tengo contrato hasta noviembre de este año. Como jugador tengo la ilusión de salir del país y Universitario es una vitrina para eso, es lo que me he planteado, ojalá se dé”, finalizó.

