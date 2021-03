Melgar ultima detalles para su debut ante Universitario de Deportes, este sábado en el Alberto Gallardo. Joel Sánchez, volante rojinegro sabe que será un duelo crucial, no solo para medir cuán preparados están para la presente temporada, sino para ver en qué nivel están también de cara a la Copa Sudamericana.

“Comenzar contra un equipo grande nos va a servir de mucho para saber en el camino que vamos. Estoy muy contento que nos haya tocado Universitario, porque -además de lo anímico- es un club que el año pasado jugaron muy bien, no han cambiado a muchos jugadores, el técnico sigue siendo el mismo, así que será importante“, comentó a GOLPERU.

Eso sí, aclaró que de momento el equipo está enfocado solo en el torneo local, ya que el certamen internacional arranca a finales de marzo. “Antes de pensar en la Copa Sudamericana, tenemos que ir paso a paso. Primero nos enfocaremos en el debut en la Fase 1”, sostuvo.

Respecto a la posición que asumirá en el campo, Sánchez comentó que “lo que me caracteriza y donde puedo aportar más al equipo es en el frente de ataque, sin olvidar las responsabilidades del puesto que me toque”. Sin embargo, sabe que no debe olvidar el rol que le encomiende del profesor Néstor Lorenzo.

“El profe ha sido bien claro con el rol que tiene cada jugador. Me va a utilizar como ‘10′, no como enganche, sino acompañando al punta, pero siempre aportando, si tengo que dar una mano en la marca. Para eso hemos estado trabajando y la verdad que siento que hemos hecho una pretemporada que responde a las exigencias del profe”, dijo.

Su debut estará previsto para este sábado 13 de marzo a las 3:30 p.m. en el Alberto Gallardo. Melgar tendrá de vuelta a su goleador, Bernardo Cuesta, con quien espera hacer dupla Joel Sánchez para así asegurar el marcador a favor del ‘Dominó'.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.